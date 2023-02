Británie dá Ukrajině tanky, které umí vařit čaj. Budou nám chybět, říká armáda

Pro plánovanou jarní protiofenzivu, která by měla prolomit ruské linie, žádá Ukrajina několik stovek západních tanků. Zatím jich ale podle očekávání do jara dorazí jen asi padesát, včetně 14 britských tanků typu Challenger 2. Bude to stačit? Vůbec, říkají ukrajinští vojáci. Britský ministr obrany zvažuje další dodávky, odborníci z armády jej ale varují: s nevyzpytatelným Ruskem za zády se nemůžeme zbavit všeho.