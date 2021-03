Bojíme se samy na ulicích. Britky vyděsilo zmizení ženy v Londýně

Marketingová manažerka Everardová zmizela večer 3. března, když se vracela domů do londýnské čtvrti Brixton ze čtvrti Clapham. Ve 21:30 ji zachytila bezpečnostní kamera na ulici Poynders Road.

O týden později policie objevila poblíž Ashfordu v hrabství Kent lidské ostatky. Vyšetřovatelé v pátek uvedli, že patří zmizelé ženě.

Jeden příslušník Metropolitní policie už byl zadržen pro podezření, že právě on Everardovou unesl a zavraždil. Muž je též vyšetřován pro separátní případ nevhodného odhalování se na veřejnosti.

Zmizení manažerky šokovalo britskou veřejnost. Mnohé ženy teď přiznávají, že se v noci necítí na ulicích Londýna bezpečně. Na Twitteru a dalších sociálních platformách sdílely příběhy o obtěžování na veřejných místech a pronásledování neznámými muži, píše list The New York Times.

Ženy kvůli pocitu ohrožení při chůzi nočním městem v ruce svírají klíče, aby se mohly v případě potřeby bránit. Často též mají obuté běžecké boty, aby násilníkům uprchly. Také raději jdou domů delší cestou, o níž ví, že je bezpečnější, a jsou v neustálém online kontaktu s přítelkyněmi.

Komisařka Metropolitní policie Cressida Dicková ujišťuje veřejnost, že „je naštěstí neuvěřitelně vzácné, aby na našich ulicích byly ženy unášeny“. Podle listu The Times ale během týdne, co Evarardová zmizela, došlo k zabití nejméně pěti žen a jedné dívky.

Londýnský starosta Sadiq Khan připustil, že ulice hlavního města nejsou pro ženy ani dívky bezpečné. „Pokud jste žena nebo dívka, vaše zkušenosti s naším městem, v jakémkoli veřejném prostoru, ať už na pracovišti, v ulicích či ve veřejné dopravě, se velmi liší od toho, jestli jste muž nebo chlapec. Je opravdu důležité, aby tomu lidé jako já na pozicích moci a vlivu rozuměli a podnikli kroky k řešení tohoto problému,“ řekl.



Podle průzkumu britské pobočky OSN pro ženy (UN Women) zažilo více než 70 procent Britek na veřejných místech sexuální obtěžování. Jen tři procenta žen ve věku 18-24 let se s žádným projevem sexuálního obtěžování nesetkala.



Profesorka kriminologie Marian FitzGeraldová z Univerzity v Kentu vyvolala velké pobouření, když vyzvala ženy, ať se nechovají hystericky. Poukázala na policejní statistiky, podle nichž jsou muži častěji zavražděni a to i na veřejných místech. „Pokud tomu tak je, tak mi prosím vysvětlete, proč jsou dvě ženy zabity během víkendu,“ reagovala Carole Gouldová, jejíž sedmnáctiletou dceru ubodal k smrti expřítel.



Podle vládních statistik jsou sice muži častěji oběťmi násilných zločinů, ale jsou též takřka výhradně jejich pachateli. K březnu 2020 muži měli na svědomí 93 procent vražd spáchaných během posledních tří let.

Ať muži od šesti nevychází, navrhla baronka

Pro britské političky je případ znamením, že násilnostem vůči ženám není věnována dostatečná pozornost. Labouristická poslankyně Jess Phillipsová přečetla v Dolní sněmovně jména všech 118 žen zavražděných muži ve Spojeném království v loňském roce. „Je potřeba vyslat zprávu, že mužské násilí je něco, co je třeba řešit,“ uvedla.



Baronka Jenny Jonesová ze Strany zelených přišla s návrhem, aby od šesti hodin večer muži nesměli vycházet ven. Později vysvětlila, že se jednalo o ironickou poznámku, kterou chtěla reagovat na výzvy Metropolitní policie, aby ženy zůstaly doma.

Velšský premiér Mark Drakeford uvedl, že pokud by vláda zavedla zákaz vycházení, jednalo by se jen o „dočasný zásah“. Dodal, že proto není „v čele seznamu“ opatření, která by velšská vláda případně zvažovala zavést.

„Jsme velmi naštvané, že se od žen očekává změna chování, abychom zůstaly v bezpečí. Problém nejsou ženy, problém je, že ženy nejsou v bezpečí na našich ulicích,“ prohlásila Anna Birleyová, jedna z organizátorek vigilie za zmizelou Everardovou.