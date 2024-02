Britské peníze na posluhovače Kremlu. Vláda pustí Rusy ke štědrému stipendiu

Konzervativní vláda premiéra Rishiho Sunaka se v posledních měsících potácí od jednoho problému k druhému. V předvolebních průzkumech je beznadějně druhá za labouristy. Další rána přišla překvapivě z oblasti školství.

Po invazi Ruska na Ukrajinu vláda znemožnila ruským studentům žádat o takzvané Chevening Scholarship, mezinárodní stipendium financované britským ministerstvem zahraničí, které dává mladým cizincům možnost studovat na univerzitách ve Spojeném království.

Válka na Ukrajině pokračuje a Británie před pár dny uvalila novou vlnu sankcí na Moskvu kvůli smrti Alexeje Navalného. Potichu však rovněž umožnila ruským studentům o prestižní stipendium znovu žádat. Sunak nyní čelí tlaku veřejnosti i skupiny poslanců, podle kterých budou z utrácení veřejných peněz těžit „jen a pouze aparátčíci Putinova režimu“ či „noví posluhovači Kremlu“.

Vlivný finančník a aktivista Bill Browder považuje kroky vlády za krajně nevhodné. „Zatímco Putin vraždí Ukrajince, bylo by nesmyslné, aby britská vláda posílala peníze Rusům, kteří se pak mohou vrátit zpět do vlasti a podporovat tam válečné úsilí. Podobné stipendijní programy by vždy měly být pro občany ze zemí, které nám nehrozí jadernou válkou,“ vysvětlil pro list The Independent.

Peníze na stipendium jsou vyčleněné z rozpočtu ministerstva zahraničí na mezinárodní pomoc. Mimo skvělých studijních výsledků je podmínkou udělení následný návrat do vlasti jednotlivých studentů. Cílem programu je posilovat vztahy Velké Británie s aspirujícími lídry v zemích po celém světě, v minulosti stipendium čerpalo nejméně třicet ruských studentů.

Kritika od vlivných konzervativců

Nadaní studenti často volí nejprestižnější britské univerzity včetně Oxfordu a Cambridge. Jedním z požadavků je, aby žadatel „měl potenciál na to, aby se v budoucnu stal vedoucím představitelem, člověkem s rozhodovací pravomocí či někým, kdo formuje veřejné mínění“. Poprvé ho zájemci mohli využít v roce 1983, zahrnuje vše od letenek a ubytování až po školné a další výdaje. Celkem jde zhruba o pětatřicet tisíc liber, tedy asi milion korun.

Proti Sunakovi se bouří i někteří někdejší vlivní konzervativci. „Je to beznaděj. Proč jsme k tomu přistoupili zrovna teď? Po brutální invazi Putina na Ukrajinu, která už stála tolik životů a zůstalo za ní bezpočet zničených měst a vesnic. Nerozumím tomu, proč bychom teď něco takového dělali,“ sdělil k nečekanému kroku vlády Iain Duncan Smith, předseda konzervativců z let 2001 až 2003.

Jacob Rees-Mogg, bývalý konzervativní lídr Dolní sněmovny, varuje, že ze stipendií mohou v budoucnu těžit ruské politické špičky. „Pokud jsou tyto peníze zase k dispozici, měli bychom je radši dát na pomoc těm, kteří přišli o domov po ruské invazi. Nebo tím můžeme pomoct ruským rodinám žijícím v exilu a ukrývajícím se před Putinovým vražedným režimem,“ navrhuje.

Někdejší ministr obrany Tobias Ellwood přirovnává situaci k zákazu startu ruských sportovců na mezinárodních akcích. „Pokud jim zakazujeme startovat pod ruskou vlajkou, bylo by absurdní, abychom utráceli peníze za ruské studenty. Jakoukoli pomoc Rusům, kteří by se následně vrátili do vlasti, musíme naopak zastavit,“ myslí si.

Mladí Rusové přinesou domů západní hodnoty

Ministerstvo zahraničí si však za svým rozhodnutím stojí. Argumentuje tím, že stipendium pracuje se studenty, kteří „inklinují k západním hodnotám a mají dobré kritické myšlení“. Rozlišovat by se modle mluvčí ministerstva mělo mezi pomocí putinovskému režimu a obyčejnými Rusy, kteří mnohdy trpí následky invaze na Ukrajinu a rostoucími represemi.

Mluvčí parlamentní komise pro zahraniční záležitosti Alicia Kearnsová otevření stipendijního programu pro ruské studenty rovněž podporuje. „Když těm nejbystřejším ruským studentům ukážeme, jak ve skutečnosti vypadá to, co jim Putin prezentuje jako pravdu, a necháme je zažít otevřenou a vstřícnou společnost, je to podle mě správná věc,“ sdělila Kearnsová. Mladí Rusové, kteří se po studiu vrátí do Ruska, tam podle ministerstva zahraničí přinesou západní hodnoty a jiný pohled na fungování společnosti.

Znovuotevření stipendijního programu přišlo přesně dva roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Kyjev od začátku války zdokumentoval přes 120 tisíc válečných zločinů spáchaných Rusy. Volodymyr Zelenskyj informoval, že dosud padlo 31 tisíc ukrajinských vojáků, Rusů zemřelo 180 tisíc a až 500 tisíc jich bylo raněno.

Britská vláda mimo sankcí namířených proti Rusku pomáhá Ukrajině finančně i formou výzbroje. Premiér Sunak se v den výročí invaze zavázal, že Londýn bude stát při Kyjevu „tak dlouho, jak to bude nutné“. „Nyní je čas ukázat, že tyranie nikdy nezvítězí,“ prohlásil.