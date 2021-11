Starověké sochy nevrátíme, řekl britský premiér Řecku. To je chce už 190 let

Velká Británie nemíní jednat o navrácení starořeckých soch do Atén. Řeckému premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi to oznámil britský předseda britské vlády Boris Johnson. Podle něj je to záležitost londýnského Britského muzea, které má sochy ve sbírce. Řecko se snaží o návrat soch původně z Akropole už skoro dvě století.