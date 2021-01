Britský lupič na sebe přivolal policii. Omylem sedl na mobil a vytočil číslo

Dvojice zlodějů ve věku 49 a 42 let ve středu večer „pracovala“ na vloupání ve městě Stoke-on-Trent v anglickém hrabství Staffordshire. Jeden si ale sedl a aniž by o tom věděl, vytočil zadnicí na telefonu uloženém v kapse tísňovou linku 999.



Policie tak slyšela, jak muži ve věku 42 a 49 let komentují vloupání. Užaslý telefonní operátor dokonce zaznamenal příjezd policejní hlídky, která oba nešťastníky okamžitě zatkla.

We responded to a suspicious phone call just before 9.10pm on Wednesday, January 6. Officers were then dispatched to #Middleport. Two men – aged 49 and 42 both from Stoke-on-Trent – were arrested on suspicion of burglary. They remain in custody. pic.twitter.com/59UADu5BuU