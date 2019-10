Britská schizofrenie. EU dostala z Londýna tři protichůdné dopisy k brexitu

Nedělní vydání britského tisku na titulních stranách komentují sobotní překotný vývoj kolem odchodu Británie z EU. Johnson nejdříve v dolní komoře britského parlamentu neprosadil dohodu a večer pak odeslal dopis s žádostí o odklad brexitu, který ovšem nepodepsal. Připojil k němu naopak další, ve kterém odklad označuje za chybu.

Zatímco část tisku události popisuje jako ponižující porážku Johnsona, část ho za odvážné dopisy chválí a z chaosu viní Dolní sněmovnu.

„Boris proti rozvracečům brexitu bojuje třemi vzdornými dopisy Evropské unii,“ shrnuje události sobotní noci list The Sunday Times, podle kterého Johnson „ve své bitvě za brexit otevřel novou frontu“. Premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat označuje list za nekompromisní.

Podle nedělníku The Sunday Telegraph Johnson žádost poslal jen proto, že ho k tomu váže zákon. „Je to dopis parlamentu, nikoliv můj,“ cituje Johnsovův text list, který premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat vítá. „Poslanci našli další způsob, jak prodloužit agónii naší země a znovu odložit vlastní návrat do reality,“ komentuje hlasování v Dolní sněmovně.

Jako o „ponižující porážce“ premiéra Johnsona v Dolní sněmovně píše o hlasování nedělník The Observer, podle kterého z premiérových plánů na odchod zbyl jen chaos. Titulní stranu doplňuje fotografie sobotních demonstrací zastánců členství Británie v EU.



„Sněmovna bláznů“

Podobně situaci vnímá i Daily Mirror, který premiérův sobotní boj shrnul slovem „ponížen“. O hlasování list referuje jako o Johnsonově porážce, dopisy označil za „protichůdné“.



Ostatní tisk se vzhledem k uzávěrce spíše než na noční žádost soustředil na hlasování v dolní komoře. List Daily Mail ji označuje za „sněmovnu bláznů“. Hlásí, že „národ kvílí nad tou marností“ kvůli zákonu schválenému v září, který vládě ukládá nutnost dopis žádající EU o tříměsíční odklad brexitu odeslat.

„Proč nás nenechají odejít?“ ptá se na černě vyvedené titulní straně Sunday Express. Otázka je směřována britským poslancům, kteří podle listu zablokovali „Borisovu převratnou dohodu o brexitu“.

Bude Francie odklad brexitu vetovat?

Nyní se napjatě očekává reakce EU, jejíž lídři se budou muset brzy vyjádřit k nové situaci. Francouzský prezident Emmanuel Macron v telefonickém rozhovoru s Johnsonem dal jasně najevo, že další odklad brexitu není v ničím zájmu. Není zatím jasné, zda je to předzvěst zamítavé odpovědi unie.

Britská média naopak spekulují, že EU odklad přijme, protože o živelný brexit nestojí o nic víc než většina britských politiků. Na druhou stranu ale odhodlání Johnsona, že nebude o dalším odkladu vyjednávat, naznačuje, že možná očekává, že někdo z členů EU – možná právě Francie – využije práva veta a nový termín odmítne.

Johnson po sobotním hlasování řekl, že příští týden bude pokračovat ve snaze prosadit schválení své dohody. Parlament postavený před hotovou věc by už zřejmě jen stěží měl odvahu novou dohodu odmítnout. Hlasovat by mohl už v pondělí.

Desetitisíce lidí demonstrovaly v Londýně za druhé referendum o brexitu (video z 19.10.2019):