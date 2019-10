Brexitová hodina pravdy. Poslanci se chystají hlasovat o nové dohodě s EU

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Předseda vlády doufá, že půjde o moment, který přinese rozuzlení vleklé snahy Británie opustit Evropskou unii. Podle Johnsona mají poslanci „historickou příležitost“. Jeho návrh „rozvodové“ dohody prý umožní celému Spojenému království opustit EU v aktuálním termínu na konci měsíce. Je načase posunout se dál a vybudovat nové partnerství s EU, prohlásil podle zpravodajského webu BBC Johnson ve své úvodní řeči.



Podle opozičního lídra, šéfa labouristů Jeremyho Corbyna je nová brexitová dohoda horší než ta původní. „Její schválení odchod z EU neukončí a neposkytne lidem jistotu,“ řekl.

Rozložení sil v Dolní sněmovně je podle médií velmi vyrovnané. Vládní Konzervativní strana v ní nemá většinu, podporu nové verzi brexitové dohody ale avizovali někteří nezávislí poslanci a desítka opozičních labouristů.



Na klíčový verdikt o podmínkách brexitu vzešlých z posledních unijního summitu ale nakonec vůbec nemusí dojít. Poslanci totiž budou hlasovat o pozměňovacím návrhu předloženém donedávna konzervativním poslancem Oliverem Letwinem.

Pokud by opatření uspělo, poslanci by schválením vládního usnesení ještě nedali brexitové dohodě zelenou, pouze by záležitost „vzali na vědomí“. Plnohodnotný souhlas by mohli udělit až poté, co bude schválen zákon, který převede prvky dohody do britského práva.

Vláda podle zdrojů listu The Sunday Times plánuje v případě schválení Letwinova dodatku hlavní hlasování zrušit. Pak by musela podle zákona schváleného minulý měsíc požádat o další odsunutí data brexitu, a to do 31. ledna 2020.

Trvání debaty nebylo předem omezeno a podle zpravodajské společnosti BBC hlasovací blok nejspíše nezačne dříve než v 15:30 SELČ.



Autoři Lewinova dodatku uvádí, že jejich cílem je zabránit možnosti, že by Británie nakonec stejně 31. října opustila EU bez „rozvodové“ dohody, protože zákon o podmínkách brexitu by se do té doby nestihl schválit. Návrh má podle všeho značnou šanci na úspěch.