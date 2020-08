Bouře Isaias si na východním pobřeží USA vyžádala nejméně osm obětí

Dva lidé přišli o život, když tornádo v Severní Karolíně zasáhlo jejich obytné přívěsy. Kromě nich zabily spadlé stromy ve státech New York, Delaware a Maryland další čtyři lidi.

Jeden člověk zemřel v Pensylvánii poté, co jeho vozidlo unesl silný proud vody způsobený přívalovými dešti. Poslední dosud známou obětí je žena, kterou našli policisté mrtvou v jejím domě v New Hampshire.

Ve městě Doylestown v Pensylvánii také museli lékaři ošetřit čtyři lehce raněné poté, co vítr strhl střechu zdejší školky. Ve Filadelfii tamní úřady přerušily provoz místních vlaků a dočasně uzavřely dálnici poté, co do dopravních mostů přes řeku Schuylkill narazilo nezajištěné plavidlo. Na předměstí Filadelfie rovněž úřady pátrají po mladém člověku, který údajně skočil do rozvodněných vod místní řeky.



Bouře zabila dva lidi už minulý týden v Karibiku, kde zasáhla Portoriko, Haiti a Dominikánskou republiku. V úterý Isaias postupoval na sever přes stát New York, kde vyvracel stromy, ničil domy a způsobil povodně a požáry.

„Bouře ve městě poráží stromy a láme větve. Berte to vážně. Pokud nemusíte být venku, zůstaňte doma,“ vyzval na twitteru starosta města New York Bill de Blasio. Trajektová a vlaková doprava byla přerušena, uzavřeny byly i některé nadzemní úseky metra.

Ve středu se Isaias dostala nad jihovýchod Kanady, kam přinesla rovněž vydatné deště a silný vítr. Nad provincií Québec ale bouře dále zeslábla a podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) by měla zaniknout ve středu v noci či ve čtvrtek. Dopoledne místního času (odpoledne SELČ) již bouři doprovázel vítr o maximální rychlosti přes 60 kilometrů za hodinu.

Nejvíce škod živel zřejmě napáchal na východě a severu Severní Karolíny, kde udeřilo oko hurikánu. „Tato bouře se naštěstí pohybovala rychle a již opustila území našeho státu,“ řekl v úterý guvernér Roy Cooper.