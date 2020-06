Atlantická bouře seslala na Itálii déšť a vítr, záplavy zaskočily i Benátky

Benátská agentura, která se zabývá monitorováním moře, připsala situaci - nezvyklou v tomto pozdně jarním období - atlantické bouři, která přinesla do severní Itálie hustý déšť a silný vítr.

Další příliv vody ve městě čekají v pátek večer. V červnu Benátky zaznamenaly rekordní záplavy, kdy se voda dostala na značku 121 centimetrů, v roce 2016 pak na 117 centimetrů.

Úřady navzdory situaci nenechaly rozmístit můstky pro pěší, které se používají běžně od září do dubna, v období označovaném jako „acqua alta“. Itálie, značně zasažená epidemií koronaviru, ve středu uvolnila cestovní omezení pro své občany i většinu Evropanů, pro výletní lodě však zůstává zavřená.

Dál také platí povinnost dodržovat na veřejnosti bezpečnou vzdálenost mezi lidmi, a kde to není možné, například v obchodech či veřejné dopravě, je nutná rouška.

Za poslední den v zemi zemřelo 88 pacientů nakažených koronavirem, což je o 17 více než ve středu. Už pátý den v řadě se však statistiky obětí drží pod hranicí 100. Velmi pomalým tempem přibývá i nově nakažených - za posledních 24 hodin testy potvrdily infekci u 177 lidí, což je nejmenší denní přírůstek od konce února.

Koronavirem se v Itálii dosud nakazilo přes 234 tisíc lidí, skoro 162 tisíc z nich se už vyléčilo, 33 689 nakažených zemřelo. Co do počtu obětí je Itálie třetím nejpostiženějším státem světa po Spojených státech a Velké Británii. To se však brzy změní, protože italskou bilanci překoná Brazílie, kde už počet mrtvých překročil 32 500.

V současné chvíli italské úřady registrují 38 429 lidí, kteří s virem dosud bojují. Nejvíce nakažených je stále v Lombardii, a to 20 224. V mnoha zejména jihoitalských regionech jsou infikovaných jen desítky nebo maximálně stovky.