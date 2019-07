Smrt bourbonem. Jim Beam uniklý do řeky Kentucky usmrtil tisíce ryb

12:18 , aktualizováno 12:18

Bourbon, který před týdnem během požáru skladu palírny Jim Beam v americkém státě Kentucky unikl do řeky, usmrtil tisíce ryb. Tvrdí to podle agentury UPI místní úřady. Požár zničil devět milionů litrů americké whiskey, většina sice shořela, ale část se dostala do řeky Kentucky.