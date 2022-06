USA dodají Ukrajině bezpečnostní pomoc za miliardu dolarů, slíbil Biden

Informoval jsem prezidenta Zelenského, že Spojené státy poskytnou Ukrajině další 1 miliardu dolarů bezpečnostní pomoci včetně dalších dělostřeleckých a pobřežních obranných zbraní, jakož i munici pro dělostřelectvo a pokročilé raketové systémy, které Ukrajinci potřebují k podpoře svých obranných operací na Donbasu,“ uvedl Biden podle prohlášení Bílého domu.

Ukrajinci v poslední době opakovaně žádají mezinárodní společenství o poskytnutí dělostřelectva a munice, kterých se jim nedostává a Rusové se svou dělostřeleckou převahou proto na Donbasu postupují.

Americký prezident dodal, že Spojené státy poskytnou dalších 255 milionů dolarů humanitární podpory na pomoc na Ukrajině. Částka bude věnována například na zajištění bezpečné pitné vody, zdravotních zásob, jídla či přístřešků.

Vznik sil u ukrajinských hranic

Biden již dříve uvedl, že u ukrajinských hranic vzniknou dočasná sila ve snaze pomoci vyvážet z této východoevropské země více obilí a řešit narůstající celosvětovou potravinovou krizi. Kvůli ruské vojenské agresi a blokádě ukrajinských černomořských přístavů se dodávky obilí z Ukrajiny prakticky zastavily a více než 20 milionů tun plodiny uvázlo ve skladech. Kyjev zároveň varoval, že nemá dost skladů pro novou úrodu.

„Úzce spolupracuji s našimi evropskými partnery, abychom dostali na trh 20 milionů tun obilí, které je na Ukrajině zablokováno, a pomohli tak snížit ceny potravin,“ řekl Biden na odborovém sjezdu ve Filadelfii, přičemž poznamenal, že vyvézt tuto plodinu tradiční cestou - tedy přes Černé moře - není v současné době možné.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu rozmisťují obě země v oblasti námořní miny, připomněla agentura Reuters. V ukrajinských přístavech kvůli konfliktu uvázlo přibližně 84 zahraničních lodí - mnohé s nákladem obilí na palubě. Válka zvyšuje ceny obilí, kuchyňských olejů, pohonných hmot a hnojiv. Na Rusko a Ukrajinu připadá téměř třetina světového vývozu pšenice. Ukrajina je podle Reuters také významným vývozcem kukuřice a slunečnicového oleje a Rusko klíčovým vývozcem hnojiv.

Šéf Bílého domu nyní prohlásil, že Washington připravuje plán, jak dostat obilí z Ukrajiny po železnici. Zároveň upozornil, že rozchod kolejí v této zemi se liší od zbytku Evropy, takže se plodina musí na hranicích překládat do jiných vlaků. „Proto se chystáme postavit sila, dočasná sila, na hranicích s Ukrajinou, a to včetně Polska,“ řekl Biden. Následně by obilí mělo zamířit do zbytku světa.

Polský ministr zemědělství Henryk Kowalczyk podle agentury PAP odhadl, že vybudování dočasných sil by mohlo trvat přibližně tři až čtyři měsíce.

„Ukrajina potřebuje měsíčně vyvézt přibližně pět milionů tun obilí,“ řekl v televizi TVP šéf resortu zemědělství, jenž zároveň poznamenal, že Polsko v tuto chvíli není schopno zajistit přepravu takového množství plodiny, mimo jiné právě kvůli rozdílné šířce kolejí. V současné době je podle něj Varšava schopna Ukrajině pomoci s přepravou 1,5 milionu tun ukrajinského obilí měsíčně, přičemž dočasná sila by tuto kapacitu pomohla navýšit.

„Pokud nedostaneme obilí do severní Afriky, do zemí Blízkého východu - nastane hlad a do západní Evropy zamíří vlna migrantů,“ poznamenal polský vicepremiér, který zároveň obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z toho, že „si hraje s hladem“.

„Je to jen jeden z možných užitečných kroků k zajištění potravinové bezpečnosti. Potřebujeme však také zelený koridor pro naše přístavy,“ reagoval na plán s dočasnými sily v internetovém příspěvku šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

Ukrajinské ministerstvo zemědělství v úterý uvedlo, že evropské země zvažují poskytnutí dočasných skladů k „uchování úrody a zajištění budoucích dodávek obilí“, podotkl Reuters. Podle Kyjeva je nejlepším způsobem, jak obnovit vývoz obilí, lodní přeprava přes Černé moře.