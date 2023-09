Od 20 let po doživotí. Padly tresty za bomby v Bruselu, které zabily 32 lidí

Šest z útočníků bylo letos v červenci shledáno vinnými z teroristické vraždy a z účasti na činnosti teroristické organizace. Další dva byli odsouzeni za členství v teroristické organizaci.

Mezi odsouzenými jsou i Salah Abdeslam a Mohamed Abrini, kteří byli loni ve Francii odsouzeni k doživotnímu vězení za teroristické útoky v Paříži z listopadu 2015, při nichž sedm sebevražedných atentátníků zabilo 130 lidí a dalších více než 400 osob zranilo.

Abrini, přezdívaný „muž v klobouku“, dostal za bruselské útoky trest 30 let vězení. Abriniho zachytily kamery na bruselském letišti Zaventem v doprovodu dvou teroristů, kteří se na místě později odpálili a zabili 16 lidí. Dalších 16 lidí 22. března 2016 v době ranní dopravní špičky zabil další sebevražedný atentátník ve stanici metra Maalbeek.

Abdeslam nedostal další trest odnětí svobody, protože už v roce 2018 byl v Belgii odsouzen ke 20 letům vězení za střelbu na policisty při zatýkání v březnu 2016 několik dní před atentáty.

Proces se strůjci bruselských útoků začal loni v prosinci a konal se v upravených místnostech bývalého sídla NATO.

Úterý 22. března 2016 změnilo v Bruselu život tisícům lidí. V ranní špičce mezi osmou a devátou hodinou se tři teroristé v sebevražedných vestách odpálili ve stanici metra Maelbeek v centru města a na mezinárodním bruselském letišti Zaventem. Čtvrtému útočníkovi bomba nevybuchla a z místa utekl.

Zemřelo tehdy 32 lidí, dalších více než tři sta bylo zraněno. K teroristickým útokům, které se udály jen několik měsíců po útocích v Paříži z listopadu 2015, se opět přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

„Změnil jsem se, jsem agresivnější“

Přesto, že od útoku uplynulo již šest let, jde pro řadu lidí o stále velmi živou vzpomínku. „Mnoho lidí to nedokáže pochopit. Říkají: Už je to přece dávno, přestaňme si to připomínat. Pro nás je tento den ale stále přítomný. Je to, jako by se to stalo včera. Nemůžeme na to jen tak zapomenout,“ uvedl jeden z tisíce žalobců Gaetan Meuleman.

Po útoku pomáhal jako záchranář a poskytoval první pomoc zraněným. Od té doby se potýká s psychickými problémy. „Změnil jsem se, jsem více agresivní.“

Rozsáhlý proces se konal v bývalé budově NATO na severovýchodě belgického hlavního města.