Belgie zřídila letecký most do Německa. Nakažené vozí v plastových boxech

Vrtulníky od úterý přepravují v průhledných plastových boxech covidové pacienty, kteří jsou připojeni na lékařské přístroje. Většina z nich dýchá jen s pomocí umělé plicní ventilace.

Počet zemřelých po nákaze koronavirem v Belgii byl za jarní vlny epidemie v přepočtu na obyvatele jeden z nejvyšších na světě a v současnosti země registruje nejvíce nakažených vzhledem k počtu obyvatel v Evropě.

V zemi, kterou obývá 11,5 milionu lidí, je nyní 7 231 pacientů s covidem-19, z nichž 1 302 vyžaduje intenzivní péči. V některých ohniscích nákazy, jako je město Lutych při hranicích s Německem, jsou již lůžka na jednotkách intenzivní péče plně obsazená.

Sanitky začaly převážet belgické pacienty přes hranici již minulý týden, německé nemocnice v pohraničí se dosud postaraly o 15 z nich. Vrtulníky záchranné služby nyní dopravují nakažené hlouběji do Německa.

Olivier Pirotte, který převozy organizuje, uvedl, že letecký transport je u některých pacientů nutný z důvodu úspory času. Po zemi by doprava do německého Münsteru trvala alespoň tři hodiny, vzduchem však zabere sotva hodinu. Pacienti se takto rovněž vyhnou nežádoucím otřesům způsobeným výmoly na vozovce.

Německý velvyslanec v Belgii Martin Kotthaus řekl, že byl vytvořen mechanismus, který umožní belgickým pacientům léčbu v nemocnicích ve spolkové zemi Severní Porýní-Vetsfálsko, která má stále dostatek volných kapacit.

„Za první vlny mělo Německo více než 230 pacientů z Itálie, Francie a Nizozemska. Nyní rozšiřujeme svou pomoc na Belgii,“ řekl Kotthaus. „V budoucnu by to mohli být Němci, kdo budou potřebovat převoz do Belgie,“ dodal.