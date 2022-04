Podchlazení, selhání orgánů. V Belgii řeší smrt studenta při přijímacím rituálu

Celkem 18 členů univerzitního spolku Reuzegom kvůli tomu čelí obžalobě z neúmyslného zabití, nedbalosti a podání škodlivých látek, každému z nich hrozí až 15 let vězení, napsala agentura DPA.

Případ v Belgii vyvolal šok a debatovalo se i o možném rasovém podtextu, protože mrtvý student Sanda Dia byl potomek imigrantů. Rozhořčení ale vzbudila zejména podoba rituálu a fakt, že jeho účastníci nedokázali svému kolegovi zajistit včas lékařskou pomoc.

Studentský křest trval dva dny a během prvního z nich musel Dia a další dva nováčci mimo jiné vypít litr ginu a několik piv. Druhý den do sebe museli vpravit půl litru rybího oleje či živou akvarijní rybku a vykopat jámy, které pak byly naplněny studenou vodou. V nich mladíci stáli při teplotě šest stupňů a ostatní na ně močili. Večer druhého dne upadl student do bezvědomí a podchlazeného ho dovezli do nemocnice, kde později zemřel.

„Vůbec nás nenapadlo, že to může mít tak katastrofální důsledky,“ řekl v pátek u soudu někdejší předseda univerzitního spolku. Podle něj rituál probíhal ve stejné podobě roky a nikdo si na něj nikdy nestěžoval.

Proces začal už loni v září, verdikt by měl padnout koncem května.