Barmská policie vznesla obvinění proti Su Ťij, vůdkyně zůstane ve vazbě

14:09

Barmská policie oznámila, že prohledala dům někdejší barmské vůdkyně a nositelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij, našla v něm nelegálně dovezené vysílačky a obvinila političku z porušení dovozního zákona. Ve vazbě by měla zůstat do 15. února, dodala policie. Su Ťij je držena v metropoli Neipyijtu v domácím vězení od pondělí, kdy barmská armáda provedla vojenský převrat a vyhlásila v zemi na rok výjimečný stav.