Budeš-li potřebovat, zavolej. Babiš se ptal Orbána a Morawieckého na lůžka

„Já jsem se zeptal kolegů, jestli v případě potřeby, kdybychom potřebovali mají kapacity. Odpověď byla ano. Bylo to i v minulosti. Nic konkrétního. Slovensko je na tom údajně ještě hůř než my. Jen jsem se zeptal nezávazně. A pokud v rámci našeho lůžkového dispečinku se stane, i když teď je Morava na tom podstatně líp než Čechy, tak budeme reagovat, není to nic konkrétního,“ řekl premiér Andrej Babiš českým novinářům po jednání předsedů vlád V4 v polském Krakově.

„Já jsem se ptal, jak na tom je Viktor (Orbán) a Mateusz (Morawiecki) oni řekli ´Pokud budeš potřebovat, zavolej,´“ dodal Babiš.

Upozornil, že pokud jej o pomoc nepožádá koordinátor z příslušného kraje, nemůže vlády v sousedních zemích o pomoc požádat.



Slova všech čtyř premiérů na jednání vyzněla jako jako apel na Evropskou unii, aby donutila farmaceutické firmy k splnění závazků ohledně dodávek vakcín proti covidu-19.

„Urychlení dodávek vakcín je absolutní priorita, na které Evropská komise musí pracovat od rána do večera. Sdílím znepokojení premiérů Visegrádské skupiny,“ prohlásil předseda Evropské rady Charles Michel, který se summitu také zúčastnil. Na společné tiskové konferenci zazněla i slova, že na rychlosti očkování závisí i tempo zotavení středoevropských ekonomik.

„Potřebujeme vakcíny ještě v únoru a březnu, abychom se pandemie zbavili co nejdříve,“ zdůraznil Morawiecki s tím, že přimět farmaceutické firmy ke splnění závazků bude i hlavním tématem videosummitu EU příští týden.

„Vakcína je jediné řešení, a proto mě mrzí, že Evropská unie skvěle vyjednávala a věřila, že farmaceutické firmy budou seriózní. Předplatili jsme 3,2 miliardy eur výrobcům vakcín a objednali jsme 2,3 miliardy vakcín pro 477 milionů občanů EU. Bohužel, dodávky nejenže mají zpoždění, ale dokonce slyšíme, že výrobci dokonce vyvážejí mimo EU vakcínu, i když je na území EU vyráběna. O tom jsme diskutovali. To musí skončit. Potřebujeme vakcíny, potřebujeme rychle očkovat,“ prohlásil Babiš.

Za důležité označil i nové koktejly protilátek, které mohou zmírnit průběh nemoci covid-19. Za hlavní ale pokládá vakcíny, které mohou zachránit životy spoluobčanů. EU se musí podle něj poučit, aby se neopakovala situace, kdy je odkázána na dovoz z mimoevropských zemí, jak tomu bylo i v případě dovozu zdravotních pomůcek hlavně z Číny již za první vlny koronaviru.

Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož země jako první v EU dala zelenou k použití i vakcín z Ruska a Číny, opět vybízel, aby za dané situace šla geopolitika i politika stranou. Je podle něj jedno, zda je vakcína ze Západu a Východu, důležité je, aby fungovala. „Jen vakcíny mohou ochránit lidi,“ zdůraznil. „Můj názor je velice blízký Orbánovu. Ochrana zdraví a života nemůže být spojována s geopolitikou,“ přitakal slovenský premiér Igor Matovič, jehož vláda o použití ruské vakcíny také uvažuje.

Orbán upozornil, že premiéři jednali nejen o očkování, ale i obnově ekonomik po pandemii. „To nepůjde jen tak. Bude to vyžadovat hodně práce,“ zdůraznil. „Každý den přináší ztráty lidských životů i obrovské ztráty v ekonomice. Může pak trvat léta, než tyto ztráty doženeme,“ dodal Morawiecki s tím, že v tomto „závodu s časem a pandemií“ je rychlost očkování naprosto klíčová.