O tom, jestli je to malý, či velký krok pro člověka, mohou být spory, ale rozhodně je to velký krok pro ovečky. Člověk se po půlstoletí začíná vracet na Měsíc. Nicméně v prvním letu nepoletí astronaut, nýbrž ovce. Ale nebude to nová Lajka. Ovce bude plyšová. Ovečka Shaun z televize. V pondělí by měla odstartovat, tedy pokud vše půjde dobře.