Argentinci volí prezidenta v druhém kole. Řada obyvatel se nehodlá účastnit

Argentinský tisk i průzkumy veřejného mínění předpovídají pro druhé kolo těsný výsledek. Argentina se potýká s vážnými ekonomickými problémy. Míra inflace se v posledních měsících pohybuje kolem 140 procent a míra chudoby se zvýšila na 40 procent.

K poledni místního času (16:00 SEČ) odvolilo 30 procent voličů, což je údaj srovnatelný s prvním kolem volby. Volby jsou pro voliče ve věku od 18 do 69 let v Argentině povinné, fakticky však i v této věkové kategorii se část lidí hlasování neúčastní.

Volební orgány informují, že průběh voleb je zatím bez větších problémů. Tento týden Mileiova strana Svoboda postupuje zveřejnila text, ve kterém psala o rozsáhlým podvodech v prvním kole, ve kterém vyhrál Massa s 37 procenty hlasů a Milei skončil druhý s 30 procenty.

Na zatím hladkém průběhu hlasování se shodli Massa i Mileim, když v neděli přišli odevzdat svůj hlas.

„Jsme spokojeni. Udělali jsme obrovskou práci navzdory kampani strachu a špinavé kampani proti nám,“ řekl Milei, který je označován za protisystémového kandidáta. Massa řekl, že volba urči, jakou zemí bude Argentina v budoucnosti.

Volba menšího zla

Menší incident byl zaznamenán v Buenos Aires, kde šestnáctiletý volič ukradl balík s hlasovacími lístky pro Mileie, píše deník El País. V Argentině si hlasovací lístky tisknou samotné strany a kandidáti a pak je dodávají do volebních místností.

Svoboda postupuje čelila krátce před volbami kritice, že dodala jen minimální počty lístků. Strana to odůvodnila tím, že v prvním kole se lístky ztrácely, nebo je někdo kradl. Doplňovat je chce do volebních místností, kde by hrozilo, že dojdou, během volebního dne.

Na ekonomické neduhy nabízí radikální recept Milei, který se označuje za anarchokapitalistu a který je radikálním zastáncem trhu a odpůrcem státu.

Milei slibuje výrazné škrty ve vládních výdajích a nahrazení domácí měny peso americkým dolarem. Massa je stoupencem silnějšího státu a varuje, že by recepty jeho soupeře tvrdě dopadly na chudé i na střední třídu.

Někteří Argentinci podle agentury Reuters hlasování označují jako volbu „menšího zla“, kdy na jedné straně stojí hněv na Massu kvůli nynější hospodářské krizi a na druhé straně obavy z Mileiových bolestivých ekonomických reforem. Řada Argentinců uvedla, že se voleb vůbec nehodlá zúčastnit.