V Argentině skoro došel benzin, řidiči hledají pumpy jako vodu v poušti

„Auto používám k práci a je to jako hledat vodu na poušti,“ říká o shánění paliva 38letý řidič taxislužby Raul Paretto. „Je to strastiplné, protože člověk denně neví, co se může stát. Žijeme ze dne na den,“ komentuje.

Jihoamerická země, která je významným producentem břidlicové ropy a plynu, se s nedostatkem benzínu a nafty potýká od konce minulého týdne. Čerpací stanice bez dodávek se nachází i v okolí Buenos Aires. Cedule před nimi řidičům sdělují, že benzín došel. V dalších lokalitách se tvoří dlouhé fronty, jiné prodávají palivo na příděl.

Objevují se však známky toho, že se situace začíná zlepšovat.

„Dnes mi prodali alespoň standardní benzín, prémiový nebyl. Ale aspoň něco – včera nikde nebyl vůbec žádný, a předevčírem taky ne,“ říká živnostník Leonardo Villa.

Také zemědělci z argentinských zemědělských oblastí uvedli, že nedostatek nafty vykazuje známky zmírnění. Naštěstí, protože začíná sezóna setí sóji a pozdní kukuřice, hlavních tržních plodin v zemi.

„Není to úplně jako za normální situace, ale nabídka je o něco větší,“ sdělil agentuře Reuters Jorge Chemes, šéf argentinských venkovských konfederací.

Problémy ovšem vyvolávají hněv obyvatel, který směřuje na vládu, a to v dobách před druhým kolem prezidentských voleb, poznamenává agentura. Souboj o mandát příští měsíc svedou právě šéf hospodářství vládnoucí peronistické koalice Sergio Massa a radikální libertarián Javier Milei.

Na vině jsou domácí rafinerie

Vedoucí pracovníci ropného průmyslu, který je z nedostatku benzínu a nafty v zemi viněn, se odvolávali na plánované zastavení výroby v místních rafineriích, které zajišťují 80 % domácích dodávek, a na omezené devizové rezervy země, které brzdí dovoz.

„Není to problém nedostatku ropy, problém je v tom, že v rafinériích, které v Argentině máme, už není žádná zpracovatelská kapacita,“ uvedl jeden ze zdrojů z odvětví, který si nepřál být jmenován, protože nebyl oprávněn hovořit s médii.

„Kromě toho potřebujete dolary na zaplacení dovozu a centrální banka je nemá. A i když se dováží, rafinérské společnosti jsou ztrátové, protože musí na pumpách prodávat pod cenou, za kterou nakupují,“ řekl zdroj.

Argentinská vláda totiž stanovila místní cenu ropy na 56 dolarů za barel, hluboko pod mezinárodní cenou zhruba, která je zhruba 86 dolarů, aby se pokusila uklidnit místní inflaci dosahující téměř 140 procent. To ničí ekonomiku firem dovážejících produkty ze zámoří.

Ministr hospodářství Massa o víkendu sdělil ropným společnostem, že musí do konce úterý vyřešit krizi v dodávkách na domácí trh, jinak vláda zastaví dodávky ropy z obrovské břidlicové formace Vaca Muerta.

„Budu bránit vnitřní zásobování, budu bránit spotřebu Argentinců,“ řekl. Místní odbory podpořily Massův postoj a pohrozily stávkou, pokud se situace na domácím trhu nevyřeší. Uvedly, že produkce ropy je rekordní a ropné společnosti se chovají „oportunisticky a malicherně“.

Druhý zdroj z odvětví, který si rovněž nepřál být jmenován, potvrdil, že problémem není produkce, ale problémy při rafinaci ropy a překážky při dovozu. Zastavení dodávek z Vaca Muerta by nepomohlo, uvedl tento zdroj.