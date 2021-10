Jak říkají Francouzi, čím více se to mění, tím je to stále více stejné, a tak by se za pár týdnů mohl stát libyjským vůdcem syn Muammara Kaddáfího, jehož svrhli, zabili a zavrhli „na věčné časy“ před 10 lety.



I proto, že řada lidí teď raději chce to, co svrhla.