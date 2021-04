Bidenův názor na „zabijáka“ Putina pobouřil třetinu Rusů, ukázal průzkum

Když kontejnerová loď Ever Given koncem března narazila v Suezském průplavu na mělčinu, měli internetoví trollové jasno...

Remorkéry zachraňují nakloněnou loď uvázlou u Norska, táhnou ji do Alesundu

Dvě plavidla táhnou do bezpečí do přístavu Alesund nizozemskou nákladní loď, která se začátkem týdne dostala do...