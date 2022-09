Poslanec AfD přeje Němcům dramatickou zimu. Aby na tom partaj vydělala

Regionální politik strany Helmut Waniczek řekl, že vzhledem k dramatické situaci může být energetická krize v zimě dramatická. Na to Weyel odpověděl, že by takový vývoj byl dobrý.

„Doufejme,“ odpověděl Weyel na prognózu svého kolegy. Jinak to „půjde dál tak jako obvykle,“ obává se.

Vedle sedící poslanec AfD Rainer Kraft se podle zvukového záznamu zřejmě chystal takový komentář rozporovat, ale přerušil ho Waniczek, který uvedl, že když to nebude dramatické, pak to bude v pořádku a AfD to očividně potřebovat nebude.

Johannes Steiniger @JoSteiniger Die #AfD hat eben eine Veranstaltung auf #TikTok live gestreamt und „dummerweise“ die Mikros angelassen. Wir hören, dass @h_weyel hofft, dass die Situation im Winter sehr dramatisch wird. Die AfD zeigt wieder ihr unpatriotisches Gesicht. Eigentlich hassen Afd‘ler Deutschland. https://t.co/nLgHu8W5pY oblíbit odpovědět

Politici zřejmě nevěděli, že mikrofony i kamery jsou zapnuté. Přenos ze stranické akce nazvané „Zima bez plynu? Evropská energetická bezpečnost v ohrožení“ vysílali živě na TikToku.

„AfD opět ukazuje svou nevlasteneckou tvář. Ve skutečnosti AfD nenávidí Německo,“ komentoval záznam poslanec za Křesťanskodemokratickou unii (CDU) Johannes Steiniger.

Weyel se hájí, že jeho slova byla nepochopena. „Chtěl jsem tím vyjádřit své obavy, že pouze zhoršení probíhající krize povede k tomu, aby političtí lídři konečně přijali nezbytná opatření pro boj s ní. Samozřejmě to neznamená, že si přeji přiostřování krize.“

AfD má s podobnými kontroverzními vyjádřeními své zkušenosti. V roce 2020 v rozhovoru s youtuberkou Lisou Licentiou tehdejší mluvčí strany Christian Lüth na skrytou kameru řekl, že „čím horší věci jsou v Německu, tím lépe pro AfD“. Strana jej poté vyhodila.

AfD je dlouhodobě obviňována, že zastává proruské a protizápadní postoje. Například na nedávné stranické konferencise rozhořel spor mezi krajně pravicovým a více umírněným křídlem ohledně postoje k válce na Ukrajině. V rezoluci se strana vyhnula slovu válka a mluvila jen o konfliktu, požadovala též zlepšení vztahů s Moskvou.

Skoncujte s šílenstvím, žádá opozice vládu

Ve Spolkovém sněmu se ve středu kvůli energetické krizi odehrála tvrdá debata. Sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz v nebývale ostrém a emotivním projevu ve Spolkovém sněmu odmítl kritiku konzervativní opozice, že jeho vláda nedělá dost na podporu obyvatel a zajištění energetické bezpečnosti země. Naopak obvinil opoziční konzervativní unii CDU/CSU, že to byla ona, která za své vlády neposílila energetickou nezávislost Německa, což on nyní v koalici se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP) napravuje.

„Nepodceňujte tuto zemi, nepodceňujte její obyvatele,“ řekl Scholz. Reagoval tak na prohlášení šéfa opoziční koalice Křesťanskodemokratické unie (CDU) a její bavorské sestry Křesťansko-sociální unie (CSU) Friedricha Merze.

Merz v úvodním projevu k obecné rozpravě o rozpočtu, vládní politice a novém balíku úlev s ironií prohlásil, že Scholzova vláda učinila mistrovský kousek, když se rozhodla dvě ze tří posledních německých jaderných elektráren ponechat do jara v záloze místo toho, aby je všechny nechala v provozu. Ke konci roku si Německo naplánovalo odchod od jaderné energetiky. Podle ministra hospodářství Roberta Habecka všechny reaktory skutečně od sítě odpojí, ale zároveň si pro možné kritické situace dvě jaderné elektrárny ponechá v provozní záloze.

Společnost Preussen Elektra, která provozuje bavorskou jadernou elektrárnu Isar 2, se kterou Habeck počítá jako se záložní, uvedla podle magazínu Der Spiegel, že plán ministra hospodářství je riskantní a technicky neproveditelný. Podle provozovatele totiž nebude možné pružně snižovat a zvyšovat výkon. Habeck v pondělí ale řekl, že bude technicky možné výkon jaderného zařízení zvýšit ze zálohy do týdne.

„Zastavte ten nesmysl,“ vyzval Merz vládu. Řekl, že poslední tři německé jaderné elektrárny jsou nejmodernější a nejbezpečnější na světě, proto je nutné je ponechat prozatím plně v provozu, aby byl dostatek elektrické energie a klesla její cena.

„Vy jste ze všeho vystoupili, ale do ničeho jste už nenastoupili. Byli jste neschopní v budování obnovitelných zdrojů. Bránili jste výstavbě každé větrné elektrárny,“ ohradil se Scholz na adresu konzervativců. Uvedl k tomu, že Německo si jaderné elektrárny v záloze nechává jako jistotu. Připomenul, že kvůli úsporám plynu země opětovně aktivovala záložní uhelné elektrárny a rychlým tempem podporuje budování obnovitelných zdrojů energie.

„Přijali jsme zákony, které urychlí budování mořských a pevninských větrných parků. A ještě další zákony na jejich podporu přijmeme,“ řekl Scholz. „Kdybychom se chovali nezodpovědně jako vy k plynovým zásobníkům, tak je dnes nemáme naplněny z 85 procent,“ řekl.

„Jsme zcela v jiné situaci než loni. Máme zásoby plynu a můžeme i přes problémy nadcházející zimu překonat. To ještě před třemi, čtyřmi, pěti měsíci nikdo říct nemohl,“ řekl Scholz. Dodal, že příslušné ministry přípravou na omezené dodávky energetických surovin z Ruska pověřil již v prosinci, kdy vládu převzal po konzervativní kancléřce Angele Merkelové. „Bylo to zařízeno dřív, než jste to vůbec vyslovili,“ dodal na adresu konzervativců.

Merz vládě mimo jiné vytknul, že nedrží slib v navyšování výdajů na zbrojení na minimálně dvě procenta výkonu ekonomiky a že zbytečně zavádí plošné energetické bonusy, které měla spíše soustředit na skutečně potřebné. „Potřebujete snad 300 eur (7400 Kč) energetického bonusu vy, pane kancléři? Potřebujeme je snad my?“ obrátil se Merz na poslance.

I tuto kritiku Scholz odmítl a řekl, že nejnovější a v pořadí třetí balík energetických a inflačních úlev o objemu 65 miliard eur (1,6 bilionu Kč) je správný a potřebný. „Řekl jsem, že nikoho nenecháme samotného. To je také motto naší vlády,“ řekl. Dodal, že od října se rovněž zvýší minimální hodinová mzda z 10,45 eura na 12 eur (296 Kč), což byl Scholzův hlavní předvolební slib.

Scholz se rovněž ohradil proti tomu, že jeho vláda nedostatečně podporuje Ukrajinu v obraně proti ruské invazi. Řekl, že Německo bude Ukrajině nadále poskytovat účinné zbraně, ale výhradně ve shodě se spojenci, neboť nepřipustí hrozbu střetu Ruska se státy Severoatlantické aliance. Dodal, že to je i postoj amerického prezidenta Joea Bidena.

Nebývale plamenný projev, který kancléř prokládal ráznými gesty, zaujal média i veřejnost. Scholz je totiž znám tím, že se za všech okolností vyjadřuje výhradně klidně a monotónně, za což bývá pravidelně kritizován. „Působivé. Náš spolkový kancléř se po hrnku dobré kávy skutečně rozjel. Prosím, nebrzdit!“ napsal jeden z uživatelů Twitteru. Další zase uvedl, že by chtěl takto obsahově i emočně bohatého Scholze vídat častěji. „Je jedno, co si dnes soudruh Scholz vzal, ale ať to dělá každý den. Tak si představuji svého kancléře,“ dodal další, který k oslovení kancléře použil výraz soudruh. Ten v Německu používá nejen postkomunistická Levice, ale také sociální demokraté.