Pošlete místo sebe do práce nějakého muže, vyzval Tálibán státní zaměstnankyně

Sedmatřicetileté Marjam, jejíž jméno list The Guardian změnil kvůli obavám o její bezpečí, zavolali z personálního oddělení ministerstva, kde pracovala více než 15 let. „Požádali mě, abych jim nabídla nějakého muže z mé rodiny, který by mě na ministerstvu nahradil, aby mě mohli propustit z práce,“ vysvětlila bývalá úřednice, podle níž má stejnou zkušenost dalších více než 60 žen.

Marjam, která má magisterský titul z obchodního managementu, se během dlouhé kariéry na ministerstvu vypracovala až na vedoucí pozici.

„Od doby, co se Tálibán dostal k moci, mi snížili plat z 60 tisíc afghání (16 500 korun) na 12 tisíc afghání (3 300 korun). Nemohu si dovolit zaplatit ani synovi školné. Když jsem se na to zeptala jednoho úředníka, hrubě odvětil, abych vypadla z jeho kanceláře, a prohlásil, že není o čem vyjednávat,“ dodala.

Pracovat mohou jen zdravotnice a učitelky

Do práce mohou chodit pouze zdravotnice a učitelky. Ženy pracující v jiných oborech jsou nyní nuceny zůstat doma. „V rámci misogynie Tálibánu patří ženy mužům jako majetek a objekt reprezentující čest rodiny,“ uvedla nevládní organizace Human Rights Watch (HRW).

V některých případech se to podle organizace projevuje jako nucené předání zaměstnání mužským příbuzným, v jiných případech jsou mužští příbuzní trestáni za to, jak se žena obléká a chová na veřejnosti. Podle nařízení z letošního května budou mužští opatrovníci žen, které se objeví na veřejnosti nezahalené, pokutováni a za přestupek jim hrozí i vězení.

Nová nařízení podle HRW jen prohlubují stav, kdy je na ženy v Afghánistánu pohlíženo spíše jako na předměty. „Pro muže, a zejména pro ty mladší, je to jasný vzkaz, že jim ženy v rodině patří a že se k nim musí chovat jako morální autorita a aktivně dohlížet na jejich chování,“ dodala organizace.

Marjam a její kolegyně nyní plánují protestovat proti politice Tálibánu. „Pokusíme se je přimět, aby nařízení změnili. Vytvořily jsme skupinu zaměstnankyň ministerstva a vyjednáváme, pokud nás však nevyslyší, budeme demonstrovat,“ dodala úřednice a vyzvala mezinárodní organizace k podpoře.

Afghánistán momentálně čelí těžké hospodářské a humanitární krizi. Podle OSN 20 milionů lidí trápí akutní hlad, více než devět milionů lidí bylo od nástupu Tálibánu k moci loni v srpnu vysídleno a zemědělství letos postihlo velké sucho.