Invazi do Afghánistánu zopakujeme, slíbil jeden z Trumpových věrných

„Ať už se vám Trump líbí nebo ne, ať už si myslíte, že je to Trumpova nebo Bidenova chyba, svět je v takové situaci. Tálibán se nereformoval, není nový. Dívá se jen na svět jinak než v souladu s moderní dobou,“ podotkl Graham.



„Ale co je nejdůležitější, poskytne teď bezpečné útočiště Al-Kájdě, která má ambice vyhnat nás (USA) z Blízkého východu,“ pokračoval. „Vrátíme se ale do Afghánistánu, stejně jako jsme se vrátili do Iráku a Sýrie,“ slíbil.

„To myslíte vážně?“ přerušil ho moderátor. „Myslíte si, že Spojené státy v dohledné době opět nasadí vojáky v Afghánistánu?“

„Budou muset,“ trval na svém Graham. „Protože hrozba bude příliš velká,“ dodal.

Prezidentův kritik

Senátor Graham postup vlády Joea Bidena dlouhodobě kritizuje. Ptal se jí, zda vzhledem k nečekaně rychlému ovládnutí Afghánistánu Tálibánem sdělí, za jak dlouho odhaduje, že teroristické skupiny budou v této zemi opět aktivní.



Šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley připustil, že původní časový odhad bude zřejmě potřeba zkrátit a že USA už čelí větší teroristické hrozbě nyní.

Vláda předtím potvrdila, že podle ní hrozí „středně vážné“ riziko, že v Afghánistánu začnou do dvou let znovu působit teroristické organizace.

„Vytváříme nyní podmínky pro další jedenácté září,“ nechal se Graham slyšet v televizním rozhovoru pro stanici CBS NEWS na konci srpna. „Nikdy jsem se útoku na naši zemi neobával tolik jako nyní,“ dodal.

Poslední američtí vojáci opustili Afghánistán koncem srpna po intervenci trvající skoro 20 let.



Mentální vybavenost a golf

Tálibánu se podařilo ovládnout Afghánistán nečekaně rychle a prakticky bez boje. Podle médií to Bidenovu vládu hodně zaskočilo. Mluvčí Pentagonu John Kirby pouhé dva dny před obsazením metropole Kábulu prohlásil, že povstalci hlavní město bezprostředně neohrožují.

Graham byl přitom ve volební kampani v roce 2016 Trumpovým stranickým soupeřem a řekl o něm tehdy, že není k zastávání prezidentského úřadu mentálně vybaven. Později se ale stal jeho blízkým spojencem a partnerem v golfu. I nyní ho ale umí i zkritizovat. Například v souvislosti s obsazením Kapitolu lůzou, řekl, že mu „láme srdce, že jeho přítel a prezident umožnil to, co se stalo“.