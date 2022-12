Fenka s majiteli do USA nedoletěla. Aerolinky ji omylem poslaly do Saúdské Arábie

Manželé Madison a James Millerovi cestovali z londýnského letiště Heathrow do Nashvillu v USA a mysleli si, že jejich pes Bluebell je také v bezpečí a na cestě v zavazadlovém prostoru.

Po příletu do Nashvillu jim však bylo sděleno, že fenka byla naložena do špatného letadla a poslána do Rijádu, hlavního města Saúdské Arábie, téměř 5000 kilometrů špatným směrem.

Společnost IAG Cargo, která je nákladním partnerem British Airways, se za chybu omluvila a uvedla, že vyšetřuje, jak k omylu došlo.

Manželé Millerovi uvedli, že pětiletá Bluebell byla tímto zážitkem, během něhož strávila 60 hodin v nákladovém prostoru, „traumatizována“. Dodali, že jejich pes má od incidentu problémy s chováním.

„Když jsme se ji poprvé po tomto utrpení pokusili nechat doma samotnou, během prvních deseti minut roztrhala svůj pelech. Podruhé prokousala dřevěné dveře a celou dobu plakala. Takže teď ji nemůžeme nechat (o samotě) - mohla by si ublížit. Odloučení od nás je pro ni příliš traumatizující,“ řekl Miller deníku Daily Mirror.

Manželé požádali o odškodnění, aby svému pejskovi mohli zaplatit léky a rehabilitaci. Společnost IAG Cargo uvedla, že bere svou odpovědnost za domácí zvířata vážně.

„Během doby, kterou u nás Bluebell strávila, dostávala často občerstvení a měla možnost se protáhnout venku - včetně pravidelných procházek a osmi hodin s týmem v přijímacím středisku pro zvířata na Heathrow, který se o ni staral. I přes tato opatření chápeme, že to pro Bluebell a její majitele byla nepříjemná situace, a zůstáváme s nimi v kontaktu, abychom situaci vyřešili,“ uvedla společnost v prohlášení.