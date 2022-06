Bydlíme blízko sebe a zatím všichni žijeme, říká o Žilkové partnerka Navrátila

Vincent Navrátil o divadle i režii

V čem vás Aneta změnila?

Měl jsem vždycky spoustu snů, ale byl jsem velký lenoch. Když jsem poznal Anetu a s ní i její píli a cílevědomost, uvědomil jsem si, jak mrhám časem. Tak jsem do toho šlápl a je ze mě pro změnu extrémní workoholik. To jí trochu vadí. Ale může si za to sama.

Za co zaslouží obdiv?

Že dokáže přijmout můj suchý a nekompromisní humor. A že jí nevadí, že žije s příležitostnou přehnaně emocionální uměleckou hysterkou, k čemuž jsem však, na moji obranu, geneticky šlechtěný. U nás je to obráceně, já jsem ten, co přijde k paní vědátorce a stěžuje si na málo pozornosti.

Jak vypadají vaše výlety?

Aneta má geny po tátovi, nezničitelném triatlonistovi. Zatímco já nesnáším cyklistiku a vytrvalostní běh, ona to miluje. Já si vybírám tu nejhezčí a nejpoetičtější cestu, ona tu nejdelší a chce ji zvládnout co nejrychleji. Jednou jsme vyrazili na kole. V klidu jsem si šlapal po Stromovce a ona na mě řvala, že by mě předjeli i důchodci, což se vzápětí stalo.

Vincent Navrátil Absolvent konzervatoře už má za sebou několik filmů i seriálů. Na Slovensku běží seriál Svatý Max, kde má hlavní roli. Nechce ale být „jen“ hercem. S přáteli založil produkční společnost Kokoloko. Jejich prvním počinem byl seriál Mužketýři, u nějž napsal scénář a režíroval ho. Druhým je skečová show První dobrá, kterou vysílá Nova Fun. Je synem herečky Veroniky Žilkové.

Proč nepijete alkohol?

Pozor, co jsem s Moravačkou, tak jsem se trochu zhoršil. Teď vážně, mně alkohol jednoduše nechutná, nezajímá mě a nebaví. Jsem schopný sedět do tří do rána, užít si tu akci stejně jako ostatní a ještě mi pak není špatně.

(Aneta: Otevřu si k filmu lahev a on si jednou cucne.)

Ve společnosti už se to rozkřiklo, takže mě k tomu nikdo nenutí.

Čím je pro vás divadlo?

Hraju v Ungeltu, i když z časových důvodů musím hry postupně opouštět. Je to pro mě takový trénink. Nikdy jsem se netajil, že je mi bližší film. Proto mě mrzí, že u nás se za umění považuje jen divadlo. Přitom ve světě je normální, že jste herec filmový, nebo divadelní, jsou to prostě dvě různé disciplíny.

Kam profesně míříte?

Daleko příjemněji je mi v roli režiséra a scenáristy. Sice si v těch našich věcech i zahraju, ale cítím se líp na druhé straně kamery.

Jaký jste režisér?

(Aneta: Na place je hrozně pünktlich).

Dřív jsem byl daleko větší kliďas, ale co máme Kokoloko a tedy zodpovědnost, stal se ze mě pedant, co vyžaduje naprostou disciplínu.

Co je První dobrá?

Troufám si říct, že jde o skečový pořad ve světově originálním pojetí. Máme tam prvky, které jsem zatím v žádném jiném pořadu takového druhu nezaznamenal. Má šest dílů, v každém se představí host v překvapivé roli, například Vojta Kotek, Hynek Čermák, Anička Polívková a další. Samí áčkoví herci nebo komici.

Aneta Kňávová o seznámení i Žilkové

Kdy vás práce dojímá?

Pomoct někomu k vlastnímu dítěti je úžasný pocit. U pacientů poznáváme jejich příběhy a ty emoce jsou silné. Ať už je to radost, když se podaří páru po delší době otěhotnět, nebo smutek, když se setkáváme s onkologicky nemocnými, kteří si chodí zamrazit vajíčka nebo spermie před léčbou. Když vidíte třeba dvacetiletého kluka...

(Vincent: Já ji prosím, aby mi to nevyprávěla. Jsem hroznej cíťa.)

Aneta Kňávová Vždycky ji zajímala medicína, ale odradila ji náročnost neoblíbené fyziky. Vybrala si proto experimentální biologii. „S fyzikou jsem si tedy moc nepomohla, prvák byl šílený,“ směje se. Loni školu dokončila a začala pracovat na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie U Apolináře. Příležitostně se věnuje modelingu. S Vincentem jsou třetím rokem.

Kdo z nás koho oslovil?

Díky společným známým jsme na sebe narazili na sociálních sítích. Vincent mi napsal a šli jsme na minigolf. Moderní seznámení, žádná filmová romantika. Nejdřív jsem nevěděla, o koho jde, ale to jsem stihla zjistit.

(Vincent: Aneta ani nevěděla, kdo je Veronika Žilková.)

To není pravda. Samozřejmě jsem ji znala, ale vůbec jsem netušila, že má tolik dětí a kdo ty její děti jsou.

Jaké bylo vaše první rande?

Byla jsem zvědavá, jaký bude, a zároveň jsem měla poněkud předsudky. Vincent mě hodně mile překvapil. Měla jsem před sebou normálního kluka, který měl navíc úžasný všeobecný přehled. Na to, že šlo o první rande, jsme spolu strávili strašně moc času, hodiny jsme si jen povídali.

(Vincent: Taky pomohlo, že přišla po flámu.)

To je pravda, byla jsem hodně uvolněná.

Odkdy spolu bydlíte?

To šlo hodně rychle. Už od druhého měsíce.

(Vincent: Nejdřív za mnou Anet dojížděla z Olomouce, ale pak začal covid a zavřeli jí školu. Tak jsem jí řekl, že online může studovat i ode mě.)

Jak vycházíte s tchyní?

Skvěle. Bydlíme blízko sebe a zatím všichni žijeme. (směje se) Veronika je fantastická. Se vším nám vychází vstříc, třeba když potřebujeme pohlídat psa. Je výhoda, že je hned za plotem.

(Vincent: Myslím, že máma ještě žádného partnera svých dětí nepřijala tak jako Anetu. Částečně to bude i tím, že je trochu hypochondr, tak je ráda, že má v rodině někoho, kdo má blízko k medicíně.)

Kam vás Vincent obsadil?

V jeho prvním projektu Mužketýři jsem se objevila asi na pět vteřin. Ale stálo to za to, protože jsem měla za úkol vlepit mu facku. V První dobré už mám asi dvacetivteřinovou roli.

(Vincent: Teď budeme točit druhou sérii Mužketýrů, kde by taky chtěla hrát, ale zatím roli nedostala. A to spí s režisérem.)

Něco asi dělám špatně.

Kdy chcete rodinu?

Zastáváme názor, že teď se chceme věnovat práci. Zatím nám stačí pes Coco, to je takové naše dítě.