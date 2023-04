Jsem takovou ambasadorkou devadesátek, vtipkuje Tereza Pergnerová

Jste člověk, který si dovede získat lidská srdce a hodně pomáhá. Co se vám v poslední době povedlo, na co jste třeba lehounce pyšná?

Já jsem pyšná na každou situaci, kterou zvládnu se svou dcerou, pubertální a dynamickou. Takže pokud jako rodič vždycky zachovám chladnou hlavu, tak jsem na sebe pyšná.

Potkali jsme se na Českém plese v Obecním domě a vy jste svůj outfit doplnila i o zajímavou brož. To je památeční? Má zvláštní význam?

Ano. Miluju starožitnosti. A to je starožitnost po mojí mamince a předtím ještě po babičce, takže jsem ji vynesla.

Já ze svého okolí od spousty lidí slýchávám vždycky pochvaly na vaše vlasy. Věnujete jim nějakou speciální péči?

Jenom se o ně hezky starám. Dávám jim výživu. To, co potřebují, a moc je netrápím. To znamená, nekulmuju, spíš zatočím a nechám je v pinetkách a potom je jenom spustím.

Vzpomínáte na dobu devadesátých let jako na módní extrém, nebo to byla vaše oblíbená etapa?

Byla to fantastická doba! Protože jsme byli jednak mladí, plní energie, a byla to doba plná euforie. A to je vždycky potřeba k životu.

Máte ještě schované věci z té doby, které občas vytáhnete?

No to rozhodně mám. Spousty. Ale hlavně mám i úplné unikáty, třeba dárky od světových hvězd, co mi tenkrát přinesly do Esa. Takže jednou možná přijde doba, že budeme třeba v nadačním fondu pořádat takovýto ples a budeme dražit tyto unikáty.

Všichni „šílenci“ horlivě očekávají vaše moderování na letošní 90's Explosion. Je to potvrzené?

Je. Jak Praha, tak Brno. Moc se na všechny těším, že si to užijeme a že do toho dáme zase svoji energii, malinko omládneme, protože zavzpomínáme. A jsem moc ráda, protože jsem takovou ambasadorkou devadesátek. Těší mě, že moje práce měla nějaký význam.

Vy jste eurodance, přestože boural hitparády, nějak moc neposlouchala. Kdo byli tenkrát vaši favoriti?

Hodně jsem poslouchala hip hop, Sepulturu, Aerosmith nebo Guns N’Roses. Měla jsem v tom poslechu takový veliký mišmaš a nazývala jsem se tenkrát hudebním demokratem.

Fungují pro vás písničky jako parfémy, že se vám vybaví něco ze vaší minulosti?

Jednoznačně. Každá píseň něco znamená, patří k nějakému okamžiku, k nějaké době. Vybavím si ty chvíle živě.