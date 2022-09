S Kubou už nejsem, potvrdila Shopaholic Nicol další rozchod s režisérem

„Nechtěla jsem se k tomu vůbec vyjadřovat, nebo spíš jsem necítila potřebu. Ale těch otázek na vztah je tolik, že k tomu napíšu pár písmenek. S Kubou už pár měsíců nejsem a jelikož jsem nesdílela ani to, že jsme zase spolu, necítila jsem povinnost oznamovat ani konec,“ napsala Nikola Čechová na Instagramu v odpovědi na dotaz jedné ze sledujících.

„Proč, jak, kdy a tak dále, to je soukromá věc. A já už se od určité doby rozhodla tady vztahy nesdílet. Třeba se to změní, třeba ne. Ale teď to tak cítím. Možná jen zamyšlení, když si všimnete, že někdo na vztahové otázky nereaguje ve streamech, komentářích a podobně, tak pravděpodobně na to odpovídat nechce. A rozhodně to není výzva, abyste přidali na intenzitě a znova napsali dotaz,“ dodala moderátorka, kterou mohli diváci letos vidět i jako účastnici reality show Survivor.

Nikola Čechová je známá nejen v internetovém prostředí. Pod přezdívkou Shopaholic Nicol se stala jednou z nejsledovanějších českých žen na Instagramu i portálu YouTube a řadí se mezi vlivné influencerky. Jen na Instagramu ji sleduje přes 754 tisíc lidí. Moderátorské zkušenosti má i z hudební televize Óčko.

Čechová začínala po vysoké škole v marketingu a natáčení videí měla jako vedlejší činnost. Točila nejprv dívčí videa, posléze začala vytvářet videa o životním stylu. V roce 2015 se stala Blogerkou roku, rok poté získala hlavní cenu v kategorii Videoblogerka roku.

Režisér, kameraman a kytarista skupiny Sebastian Jakub „Mahdies“ Mahdal založil svou první kapelu ve třinácti letech. Vystudoval v Praze multimediální a propagační tvorbu, absolvoval filmovou školu v Písku, kde tři roky studoval obor kamera. Věnuje se převážně natáčení hudebních videoklipů a reklam.