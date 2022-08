Deprese, alkohol, kleptomanie. Ryderová promluvila o rozchodu s Deppem

Dvojice randila v letech 1989 až 1993. Herci se spolu objevili například ve filmu Střihoruký Edward. Winona Ryderová svůj porozchodový stav přirovnává k hlavní postavě z filmu Narušení z roku 1999, ve kterém si zahrála dívku Susannu, která po pokusu o sebevraždu stráví osmnáct měsíců v psychiatrické léčebně.

„Hrála jsem holku, která skončí mučená v zařízení pro duševně choré. Pamatuji si, jak jsem se na sebe dívala do zrcadla, namaskovaná modřinami a řeznými ránami, a říkala si, že si dělám to samé, co ta malá holka, kterou hraji. Vůbec se o sebe nestarám,“ přiznala.

Deprese a žal herečka roky po rozchodu utápěla v alkoholu. Kvůli pravidelnému užívání léků na spaní také jednou usnula s cigaretou v ruce. Probudila se až obklopená plameny.

Winona Ryderová a Johnny Depp (Los Angeles, 1. února 1991)

K depresím a alkoholu se později přidala i kleptomanie. Herečka byla v roce 2001 přistižena, jak krade v newyorském obchodě Saks. Ochranka u ní zabavila zboží v hodnotě přes 115 tisíc korun a soud jí uložil 480 hodin veřejně prospěšných prací. Ryderová se stáhla do ústraní a roky o věci nepromluvila.

„Nikdy jsem o tom nemluvila. Je to velmi osobní. Mám pro ty dny vyhrazené v srdci zvláštní místo. Někdo, kdo vyrostl ve světě sociálních sítí, to asi nepochopí,“ dodala.

Herečka v nedávném rozhovoru pro časopis Haper’s Bazaar naznačila, že jedním z důvodů rozchodu se slavným hercem byl tlak ze strany médií. Přehnanou pozornost prý mladý pár nezvládl.

Po zrušení zásnub se ale podle Ryderové situace ještě zhoršila a herečka se s negativní publicitou vyrovnávala roky. Pomohla jí až herecká kolegyně z dramatu Věk nevinnosti Michelle Pfeifferová.