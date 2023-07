Potratila jsem, svěřila se manželka filmového Bonda Rachel Weiszová

Zmíněný rozhovor se odehrál u příležitosti představení seriálu Smrtící podoba (Dead Ringers), který je moderním pojetím thrilleru Davida Cronenberga z roku 1988.

Rachel Weiszová, která seriál produkovala, zde ztvárňuje i hlavní dvojroli – dvojčata Elliot a Beverly Mantlovy, která sdílí naprosto vše: milenky, drogy i neuvěřitelné odhodlání udělat vše proto, aby zlepšily obor gynekologie a péči o matku a dítě.

Herečku, jejímž manželem je herec Daniel Craig (55), přivedla k rozmluvě na téma potrat negativní odezva, kterou měli někteří diváci při sledování seriálu v momentě, kdy jedna z postav přišla o nenarozené dítě.

Rachel Weiszová v seriálu Smrtící podoba (Dead Ringers), 2023

„Překvapilo mě to. Z pohledu ženy mi to nepřišlo vůbec nijak přehnané nebo záměrně nadměrně dramatické,“ svěřila se Rachel Weiszová moderátorům v podcastu The News Agents.

„Mnoho žen potratilo. I já mám za sebou potrat. V takovou chvíli zkrátka opravdu vidíte, jak se vám z těla řinou potoky krve. I takový zážitek může být součástí ženského bytí. Podle mě na to jen dnes nejsme zvyklí, vídat takové věci ve filmech nebo fiktivních příbězích. V tom se možná tenhle seriál vydává novým směrem,“ zmínila.

Rachel Weiszová je matkou dvou dětí. Šestnáctiletého syna Henryho má z předchozího vztahu s režisérem Darrenem Aronofskym, čtyřletou dceru Grace má se současným manželem Danielem Craigem.

Ten je známý zejména díky roli Jamese Bonda v nejnovějších filmech o tomto fiktivním špionovi. Herečka během rozhovoru pro podcast přiznala i to, že je moc ráda, že pro jejího životního partnera už tato éra náročného natáčení skončila.

„Bylo to hodně nebezpečné. Každou chvíli se zranil, protože všechny kaskadérské kousky dělal sám… Na to, jak zahrál Bonda, jsem rozhodně velmi pyšná. Myslím, že byl opravdu brilantní. Ale rozhodně má teď v životě konečně trochu méně stresu,“ dodala Weiszová.

VIDEO: Rachel Weiszová v seriálu Smrtící podoba (2023):