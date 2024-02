Princezna Xenia se nahoty nebojí. Aristokratka se svlékla pro Playboy

„Jejím teritoriem jsou reality show. Saská princezna Xenia dává divákům ochotně nahlédnout do svého každodenního života aristokratky. Ale určitě jste ještě nikdy neviděli prapravnučku posledního saského krále odhalenou tak, jako teď v novém vydání německé verze magazínu Playboy.“

Tento příspěvek s fotkou, kde pózuje nahá na titulní straně časopisu pro pány, sdílela princezna na Instagramu.

Od roku 1972 se pro německý Playboy svléklo mnoho hvězd a hvězdiček. Ale nikdy mezi nimi zatím nebyla šlechtična. Xenia Florence Gabriela Sophie Iris Saská se nebojí bořit hranice. Otevřeně říká, že je velmi hrdá na to, že nepodstoupila žádné kosmetické zákroky a všechno na jejím těle je opravdové.

V žilách jí koluje modrá krev. Jejím prapradědečkem byl poslední saský král Fridrich August III. (žil v letech 1865 až 1932). Princezna si je jistá, „že by její krok schválil“.

Protože její královský předek byl podle princeznina názoru „jistě velmi vtipný a milující“, cítí k němu zvláštní silné pouto. V rodině příliš podpory neočekává. „Překvapilo by mě, kdyby si koupili alespoň jedno vydání,“ říká Xenia Saská o svých příbuzných ze starého šlechtického rodu Wettinů. „Ale samozřejmě doufám, že mé rozhodnutí budou alespoň tolerovat,“ dodává.

„Být princeznou mi v dětství připadalo vždycky spíš jako prokletí. Ve škole jsem se snažila tajit, z jaké jsem rodiny, ale brzy se to rozkřiklo. A bylo to hrozné. Spolužačky se mě ptaly, jestli mám na všechno služky a kluci se zajímali o to, jestli bych si je vzala, aby z nich mohli být bohatí princové,“ vzpomíná.

V dospělosti však vnímá svůj titul jako požehnání. I proto, že má jako slavná osobnost různá privilegia. „Umožnilo mi to třeba zúčastnit se mnoha reality show. Mým posláním je, vrátit do podobných reality show nepřikrášlenou realitu a zároveň ukázat lidem, jaká jsem ve skutečnosti,“ popisuje.

Přestože byla Xenia šestkrát zasnoubená, na svatbu nikdy nedošlo. Ale jak sama říká, naděje umírá poslední. V roce 2015 se stala matkou, syna má s expartnerem Radžábem Hassanem. Má také o tři roky mladší sestru Xandru.

V roce 2004 založila princezna svou první popovou kapelu s názvem Expensive Surprise, se kterou se několikrát objevila v pořadu Popstars televize ProSieben. Říká o sobě, že je zpěvačka, spisovatelka a publicistka. V roce 2016 se zúčastnila taneční show Deutschland tanzt, kde reprezentovala Sasko.