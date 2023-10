Meryl Streepová se po 45 letech rozešla s manželem. Už léta žijí odděleně

Meryl Streepová a Don Gummer patřili mezi nejstabilnější hollywoodské páry. Herečka ráda říkala, že za dlouhý vztah vděčí jejich rozdílným povahám. Zatímco ona nezavře celý den pusu, její manžel sotva promluví pár slov. Nyní se ovšem rozvádějí.

„Don Gummer a Meryl Streepová spolu nežijí více než šest let, a přestože se o sebe budou vždy starat, zvolili si život odděleně,“ cituje mluvčího herečky web Page Six.

Meryl Streepová, její manžel Don Gummer a jejich dcery Lousia, Mamie a Grace (Washington, 4. prosince 2011)

Meryl Streepová se v pátek zúčastnila předávání Cen princezny asturské. Ve Španělsku byla sama. S manželem se na veřejné akci společně ukázala naposledy na Oscarech v roce 2018.

Herečka a sochař se seznámili v roce 1978 díky jejímu bratrovi. Po pár měsících se v témže roce vzali. Mají čtyři děti: Henryho (43), který se věnuje hudbě, a herečky Mamie (40), Grace (37) a Louisu Jacobson (30).

„Život je o volbě. Já jsem šťastná za to, co jsem si vybrala. Žila jsem skvěle výchovou svých čtyř dětí a měla jsem obrovské štěstí, že jsem potkala takového báječného podporujícího muže. Být s manželem a našimi dětmi mi vždy přinášelo to největší potěšení a tu největší radost v životě,“ prohlásila herečka v roce 2015.