Hrát nechtěla, ale měla příliš velký talent. Streepová čeká na čtvrtého Oscara

Byla jednadvacetkrát nominovaná na Oscara, což je rekord. Třikrát sošku získala. Zlatých glóbů má doma osm a může se chlubit i nominacemi na divadelní cenu Tony nebo na hudební Grammy. A i když ji hraní bavilo už ve škole, dlouho ji nenapadlo, že by se jím mohla živit.

Šance od De Nira

Ke kariéře jí pomohla její maminka, sama umělkyně. Ne že by ji tlačila do hraní, ale podle Meryl šlo o ženu, která dovedla ostatní kolem sebe motivovat a směrovat. Dodávala jí sebevědomí. Ve škole se tak objevila v několika divadelních hrách, a dokonce zpívala operu. To ji po čtyřech letech přestalo bavit, a ačkoliv prý měla obrovský talent, neměla pocit, že to je kariéra, jaká by jí úplně seděla. I herectví měla dlouho hlavně jako koníček, to se však změnilo na vysoké škole.