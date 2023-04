Kaley Cuoco je poprvé maminkou, Penny z Teorie velkého třesku porodila dceru

„30. března 2023. Představujeme vám Matildu Carmine Richie Pelphreyovou, nové světlo našich životů! Máme obrovskou radost a jsme vděčni za tento malý zázrak. Děkujeme lékařům, zdravotním sestřičkám, rodině i přátelům, kteří nám v posledních dnech pomáhali. Tommy, netušila jsem, že se do tebe mohu zamilovat ještě více, než jsem tě milovala, ale stalo se,“ napsala Kaley Cuoco k několika fotografiím, na kterých je s manželem i novorozenou dcerou.

Loni v říjnu zveřejnili nastávající rodiče na Instagramu fotky i s velkým dortem, který má růžovou náplň, čímž odhalili, že čekají holčičku. Nechyběly snímky těhotenského bříška, dětského oblečení a pozitivní těhotenský test.

„Holčička Pelphreyová přijde na svět v roce 2023. Jsme požehnaní a v sedmém nebi. Miluji tě, Tomy Pelphrey!“ napsala tehdy Kaley Cuoco partnerovi, který sdílel podobné fotky.

Dvojice se potkala teprve loni v dubnu na premiéře seriálu Ozark a podle herečky to byla láska na první pohled. „Můj manažer mě vzal jako svého hosta na premiéru Ozarku a tam jsem ho potkala. Bylo to, jako by andělé začali zpívat. Říkala jsem si ‚Aleluja!‘ Bylo to velmi magické… bylo to dokonalé,“ prohlásila.

Svůj vztah pak potvrdili v květnu a poprvé se veřejně objevili na společné akci o měsíc později, když výkonný producent seriálu Letuška Greg Berlanti dostal hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Dvojice dorazila i na udílení cen Emmy, kde byli oba nominováni. Cuoco právě za seriál Letuška a Pelphrey za Ozark.

Kaley Cuoco v říjnu 2018 v jednom z rozhovorů přiznala, že dítě zatím neplánuje a necítí se na to být matkou. Chtěla se zaměřit hlavně na svoji kariéru.

Ze seriálu Teorie velkého třesku (The Big Bang Theory)

Loni na jaře pak prohlásila, že se vdávat už nikdy nehodlá. Její poslední manželství s miliardářem Karlem Cookem trvalo tři roky a jeho konec pár oznámil předloni v září.

Kaley Cuoco v minulosti dva roky chodila s kolegou ze seriálu Teorie velkého třesku Johnnym Galeckim, který hrál Leonarda. Svůj vztah však tajili až do rozchodu v roce 2009.

V roce 2011 byla zasnoubená s Joshem Resnikem. Po rozchodu s ním herečka chvíli randila s muzikantem Bretem Bollingerem. V roce 2013 žila s filmovým Supermanem Henrym Cavillem, měsíc po rozchodu se dala dohromady s tenistou Ryanem Sweetingem, kterého si vzala na Silvestra 2013. Herečka a sportovec podali žádost o rozvod necelé dva roky po svatbě.