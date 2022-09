Nevěděla jsem, jak se s tím vyrovnat, říká Kaley Cuoco o rozvodu s miliardářem

„Rozvod, to bylo extra těžké období. Nevěděla jsem vůbec, jak se s tím vyrovnat. Pokoušela jsem se deprese řešit tím, že jsem se o to víc věnovala práci. To, že moje seriálová postava je také na dně, mi moc nepomáhalo,“ svěřila se Kaley Cuoco v rozhovoru pro magazín Variety, čímž narážela na svou roli Cassandry Bowdenové v seriálu Letuška.

I díky nové roli proto začala chodit k psychoterapeutovi. „Jako by to už tak nebylo těžké období, tahle postava je neskutečně utrápená. Začala jsem chodit na terapie, tím se nijak netajím. Konkrétně na začátku druhé série, protože už před natáčením toho na mě bylo moc i v osobním životě. Byla to hrůza,“ svěřila se herečka.

„Od stresu jsem měla dokonce vyrážku po celém těle, která asi tři měsíce ne a ne zmizet. Doslova jako bych měla nohu v jednom ohni, sotva jsem mohla chodit,“ popisuje.

Obrat k lepšímu nastal až poté, co se hvězda nastěhovala do společného bydlení se svou kolegyní, herečkou Zosiou Mametovou. „Potřebovala jsem, aby mi byl někdo poblíž. Už mi to vážně celé lezlo na mozek. Nikdy v životě jsem si nepřipadala tak osamělá. A to si podobné věci zpravidla nechávám pro sebe,“ dodala herečka.

Momentálně chodí s hereckým kolegou Tomem Pelphreym. Letos v dubnu se nechala slyšet, že už se vdávat nikdy nehodlá. Její poslední manželství s miliardářem Karlem Cookem trvalo tři roky a jeho konec pár oznámil loni v září.

Kaley Cuoco v minulosti dva roky chodila s kolegou ze seriálu Teorie velkého třesku Johnnym Galeckim, který hrál Leonarda. Svůj vztah však tajili až do rozchodu v roce 2009.

V roce 2011 byla zasnoubená s Joshem Resnikem. Po rozchodu s ním herečka chvíli randila s muzikantem Bretem Bollingerem. V roce 2013 žila s filmovým Supermanem Henrym Cavillem, měsíc po rozchodu se dala dohromady s tenistou Ryanem Sweetingem, kterého si vzala na Silvestra 2013. Herečka a sportovec podali žádost o rozvod necelé dva roky po svatbě.

