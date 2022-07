Lopezová nafotila sexy nahé snímky. Mám pocit, že teprve začínám, říká

Jennifer Lopezová snímky nafotila také kvůli kampani k uvedení nové řady krému JLo Body její značky JLo Beauty. Na fotkách a videu, kde zpěvačka vystavila na odiv své křivky, pózuje v černých plavkách a také nahá.

„Krása nemá datum expirace. To byla vždy moje osobní mantra, protože jsem v byznysu, kde se oslavuje mládí a lidi, zvláště ženy, se v určitém věku snaží odepsat. Jako by říkali: S tebou se už nenatočí žádné filmy. Už nechceme tvou hudbu. Když jsem vyrůstala, vzhlížela jsem k lidem jako Diana Ross, Cher a Tina Turner, kterým bylo kolem 50 let a byly krásné a v té době byly skoro na vrcholu,“ řekla Lopezová.

Zpěvačka tvrdí, že žena může vypadat a cítit se úžasně a sexy v každém věku. „Nelíbí se mi, když se říká: Na 40 vypadáš dobře, na 30 vypadáš dobře, na 50 vypadáš dobře. Což takhle jen říct: Vypadáš dobře?“ prohlásila.

Prozradila také, že její manžel Ben Affleck ji má rád neučesanou, nenalíčenou, když je sama sebou. „Opravdu si toho váží. A díky tomu se cítím sebevědomě a krásně. Je mi, kolik mi je, ale cítím se úžasně a jsem šťastnější než kdy předtím. Mám pocit, jako bych byla právě v poločase a teprve začínám,“ dodala Lopezová, která 53. narozeniny oslavila 24. července.