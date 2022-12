Jsem hrdou paní Affleckovou, říká po svatbě třikrát rozvedená zpěvačka

Jennifer Lopezová a její současný manžel Ben Affleck se zasnoubili v červenci v Las Vegas. Měsíc poté zorganizovali pro rodinu a přátele opulentní třídenní extravagantní svatbu za v přepočtu 212 milionů korun v hercově sídle v Georgii.

Zpěvačka se rozhodla přijmout Affleckovo příjmení. „Lidé mi stále budou říkat Lopezová. Ale moje zákonné jméno je teď paní Afflecková, protože jsme se spojili. Jsme manželé. Jsem na to hrdá. Já to prostě vnímám jako romantiku. Pořád to pro mě nese tradici a romantiku, a možná jsem prostě taková holka,“ uvedla.

Ben Affleck a Jennifer Lopezová začali spolu chodit v roce 2002 poté, co se do sebe zamilovali při natáčení romantické komedie Gigli. Ten samý rok dal herec zpěvačce velký zásnubní prsten s růžovým diamantem. V roce 2003 jen několik dní před svatbou zasnoubení zrušili a o několik měsíců později se rozešli. Podle amerického bulváru byla za rozchodem hercova záliba v alkoholu a časté návštěvy striptýzových klubů a kasín.

Ben Affleck a Jennifer Lopezová (2003)

Přestože se Affleck s Lopezovou potýkali s vzestupy i pády a dvacetiletou pauzou, Jennifer trvá na tom, že pokud jde o jejich netradiční milostný příběh, ničeho nelituje.

„My dva jsme se ztratili a zase našli. Tím nechci znevažovat nic z toho, co se stalo mezi tím, protože i to všechno bylo skutečné. Jediné, co jsme kdy chtěli, bylo tak nějak dojít v našich životech k míru, kdy jsme opravdu cítili ten typ lásky, který cítíte, když jste velmi mladí, a přemýšlíte, jestli to můžete mít znovu,“ dodává.

Bývalí partneři se dali opět dohromady po rozchodu zpěvačky se snoubencem, baseballistou Alexem Rodriguezem, se kterým Lopezová žila čtyři roky, zásnuby oznámili už v roce 2019. Kvůli koronavirovým nařízením svatbu dvakrát přesouvali a nakonec ji zrušili úplně.

Loni v květnu se k sobě Affleck s Lopezovou vrátili po téměř dvaceti letech a letos v dubnu se zasnoubili. Na jaře si společně koupili dům za padesát milionů dolarů, v němž od té doby žijí.

Affleck byl ženatý jen jednou, v roce 2005 si vzal herečku Jennifer Garnerovou, s níž má dvě dcery a syna. Rozvedli se v roce 2018.

Třikrát rozvedená Lopezová randila před vztahem s Rodriguezem krátce s raperem Drakem či s o poznání mladším tanečníkem Casperem Smartem. Byla vdaná za herce Ojaniho Nou, dva roky byla také manželkou herce Crise Judda. Se zpěvákem Marcem Anthonym byli po svatbě v roce 2004 deset let manželé a mají spolu čtrnáctiletá dvojčata Emmu a Maxe. Rozvedli se před devíti roky.