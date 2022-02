Švandová prozradila, proč chtěla spáchat demonstrativní sebevraždu

„To mi bylo asi třináct. Tenkrát na škole jsme si hodně dopisovali. Všechny spolužačky si dopisovaly s někým ze Sovětského svazu, a já jediná jsem dostala kontakt z Itálie. Dopisovala jsem si s Italem. Posílali jsme si pohledy. Ale přišel na to tatínek. Byl to voják, ten pohled mi roztrhal,“ začala své vyprávění Jana Švandová.

„Bál se, že by se provalilo, že si dcera píše s nějakým kontrarozvědčíkem, a tátu by vyhodili. Zakázal mi v tom pokračovat. A já, jak byla zoufalá, řekla jsem svým sestrám, že se jdu utopit, aby našim nic neříkaly, ale že budu sedět u Labe pod lípou. Tam jsem seděla asi dvě hodiny, pak přišli naši, dostala jsem pár facek, a tím moje láska skončila,“ vzpomínala na první lásku na dálku.

Ani druhá láska však podle herečky nebyla o moc šťastnější. „V patnácti jsem byla nešťastně zamilovaná. Tenkrát se konala pěvecká soutěž v Pardubicích a já jsem si říkala, že se přihlásím a že tomu klukovi, co mě nemiluje, dokážu, že něco umím, budu slavná a on pak přileze. Neuměla jsem ani slovo anglicky, ale naučila jsem se píseň You Are My Destiny. S prožitkem jsem to zazpívala a vyhrála jsem to,“ pochlubila se.

Pavel Satorie a Jana Švandová

Dotyčný kluk za ní přišel a pochválil ji, že byla dobrá. Ona mu jen poděkovala a řekla, aby na ni nepískal pod oknem. „Ale tenkrát tam byl Karel Šíp na vojně, kde měl kapelu, a do té kapely mě angažoval,“ prozradila Jana Švandová.

Třetího manžela Pavla Satorie si herečka vzala v roce 1998. V žertu prohlásila, že se znají tak dobře, že mohou sdílet jednu podprsenku. „Před dvěma lety každý vyráběl roušky. Byli jsme s manželem na chalupě a neměli jsme žádné. Neměli jsme doma nic, abych je mohla ušít. Napadlo mě udělat si roušky z podprsenky. Rozstříhala jsem ji, z ramínek jsem udělala ouška a vyrazili jsme do lesa. Škoda, že z toho nemám fotku, nevěřili byste, jak to bylo nádherný. Určitě bych vyhrála soutěž v rouškách,“ dodala.