Herec Hugh Jackman se rozvádí. S manželkou byli spolu 27 let

„Byli jsme požehnáni, že jsme spolu sdíleli téměř tři desetiletí jako manžel a manželka v nádherném, láskyplném manželství. Naše cesta se nyní posouvá a rozhodli jsme se jít od sebe, abychom mohli pokračovat v našem individuálním růstu,“ uvedli manželé ve společném prohlášení pro magazín People.

Dodali, že toto prohlášení bude jejich jediné o rozchodu. Rodina pro ně zůstává nejvyšší prioritou a novou kapitolu života se budou snažit prožít s vděčností, láskou a laskavostí.

Hugh Jackman svou pozdější manželku poprvé potkal na natáčení australského televizního seriálu Correlli. Byl tak okouzlen, že se bál ji oslovit.

Psal se rok 1995, pro Hugha to byl filmový začátek, naopak Debbie už v té době byla populární herečkou. On v seriálu hrál rozzuřeného vězně, ona jeho advokátku. Seriálové postavy se do sebe zamilovaly a nakonec láska vzplanula i mezi herci. Vzali se v roce 1996.

Hugh Jackman s manželkou Deborrou-Lee Furnessovou (2018) Herec si vzal o 13 let starší kolegyni v roce 1996.

Po několika neúspěšných pokusech o vlastní potomky se manželé rozhodli pro adopci. Mají syna Oscara (23) a dceru Avu (18).

Ačkoli australský herecký pár musel čelit narážkám na velký věkový rozdíl, ani jeden si z toho hlavu nedělal. Oba o sobě mluvili s láskou a s úctou.

Jackman řekl, že jeho žena je to nejlepší, co ho v životě potkalo. „Jsme tým a stále šíleně zamilovaní. Mám velké štěstí, že jsme se potkali ještě dřív, než se rozjela má kariéra,“ prohlásil před lety.

Herec ještě letos v dubnu na sociálních sítích oslavil jejich 27. výročí svatby. „Moc tě miluji. Společně jsme vytvořili krásnou rodinu. A život,“ napsal na Instagramu. „Tvůj smích, tvá duše, štědrost, humor, drzost, odvaha a loajalita jsou pro mě neuvěřitelný dar.“