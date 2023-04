Herec Hugh Jackman podstoupil biopsii, už šestkrát se léčil s rakovinou kůže

„Ahoj lidi. Chtěl jsem, abyste to slyšeli přímo ode mě. Pro případ, že by mě někdo viděl s náplastí na ulici a podobně. Právě jsem podstoupil dvě biopsie. Mám skvělou doktorku. Viděla na mém nose dva podezřelé malé výrůstky, které by podle jejího názoru mohly nebo také nemusely být bazaliomy,“ řekl Hugh Jackman ve videu na Instagramu s tím, že jakmile bude mít výsledky biopsie, dá vědět.

„Jen připomínám, že bazaliom je ve světě kožních nádorů ten nejméně nebezpečný ze všech,“ dodal čtyřiapadesátiletý herec. Ve čtvrtek pak potěšil své příznivce informací, že výsledky biopsie jsou negativní.

„Děkuji za vaši podporu! A děkuji i médiím, že tento důležitý vzkaz sdílejí. Prosím, používejte ochranné přípravky s vysokým SPF. Nehledě na to, jaké je roční období,“ žádá své příznivce oblíbená hollywoodská hvězda.

Hugh Jackman (21. listopadu 2013)

SPF (Sun Protection Factor) je číslo, které v kosmetice udává stupeň ochrany před UVB zářením. Při výběru nejen opalovacího krému SPF napovídá, jak dobře nás tento přípravek ochrání. Čím je jeho číslo vyšší, tím více UVB záření by měl blokovat.

Lékaři herci v minulosti už šestkrát léčili bazaliom či bazocelulární karcinom (BCC), který je nejčastějším typem rakoviny kůže. Jen zřídka metastázuje nebo usmrcuje, je však přesto považován za zhoubný, protože může způsobit významné destrukce a znetvoření proniknutím do okolních tkání. V osmdesáti procentech případů se bazaliom vyskytuje na hlavě a krku.

VIDEO: Herec Hugh Jackman podstoupil biopsii kůže nosu (2023):