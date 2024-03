Eva Podzimková: Celý den se mi v ložnici střídali muži. Bylo toho na mě moc

Seriál má obrovský úspěch, kritici i diváci vás chválí, s jakými reakcemi se setkáváte vy osobně?

Mám štěstí v tom, že i když je Anna Malá negativní postava, lidi mi fandí, líbí se jim, jak ji hraji. A když mi občas někdo řekne, že nevěděl, že jsem taková svině, beru to jako kompliment. Zatím mi housky na krámě vždycky všichni prodali. Není to takové, jak popisují kolegové z dlouhoběžných seriálů, že si je diváci spojují s postavou. Mě si s Annou Malou zatím neztotožňují, ale oceňují tu moji proměnu, kterou nečekali. Dělá mi to radost, jsem jim za to vděčná.

Co vám proletělo hlavou, když se vám scénář k seriálu Sedm schodů k moci dostal do rukou?

Že je výborný. Nemohla jsem se od něj odtrhnout. Byly mi zaslány první tři díly a já s napětím čekala na ty další. Potřebovala jsem vědět, co bude dál.

Tomáš Měcháček a Eva Podzimková v seriálu Sedm schodů k moci (2023)

Vám nepřišly některé situace přitažené za vlasy?

To je scenáristická licence, celé je to napsané tak, aby byl seriál divácky atraktivní. Určitě jsou tam situace, které by v reálu až tak vyhrocené nebyly, ale na druhou stranu já do téhle problematiky nevidím, takže to nedokážu posoudit. Jediné, co by mě mrzelo, kdyby lidi propadli pesimistickým náladám. Rozklikla jsem si před časem nějakou diskusi na internetu a viděla že podléhají zmaru, protože se domnívají, že všechno je špatně, špinavé a všichni všude jsou zkorumpovaní. Tak to by mi bylo líto, kdyby v nich Sedm schodů k moci zanechalo takový pocit. Ráda bych jim proto připomněla, že je to jenom seriál a pořád existují i slušní lidé.

Na roli jste byla oslovena producentkou, dostala jste ji bez castingu a kamerových zkoušek. Jak byl s vámi spokojený Josef Klíma?

To je spíš otázka na něj. Ale bavili jsme se spolu o tom a pan Klíma mi sdělil, že si mě v té roli zprvu nedovedl představit. Ale nakonec byl s mým ztvárněním Anny Malé spokojený a já byla ráda.

Josef Klíma tvrdí, že v Anně Malé se odráží několik osobností, které měl možnost jako investigativní žurnalista poznat. Koho jste si představovala vy, byl to někdo konkrétní?

Ani ne. Samozřejmě, že jsem znala některé inspirační zdroje, věci které byly snadno dohledatelné, jsem si našla na internetu nebo v archivech. Ale chtěla jsem vycházet hlavně ze sebe, protože ten scénář je výborný. Veškeré motivace jsou v něm skvěle popsané, takže co a proč Anna Malá dělá, jsem mohla hledat v sobě, a taky jsem se o to snažila. Nechtěla jsem vytvářet něčí kopii nebo karikaturu, ale uvěřitelnou postavu z masa a kostí. Snažila jsem si ji před sebou trošku obhájit, aby nebyla jenom černobílá.

Eva Podzimková v seriálu Sedm schodů k moci

Je podle vás Anička oběť, nebo predátor, který tahá za nitky?

Myslím, že Anna Malá se postupně dostala od oběti až k predátorovi. Je to velmi učenlivá mladá žena, která se časem posunula do červených čísel toho věrného zlounství. Ale myslím, že ji ovlivnilo okolí, situace se kterými se na cestě po schodech setkala.

Máte s ní něco společné?

Měly jsme stejné začátky. Obě jsme z malého města a bez jakýchkoliv konexí jsme vpluly do nového oboru v hlavním městě a postupně se, snad to o sobě můžu říct, zviditelnily. Nicméně metody, kterými jsme k tomu došly, jsou rozdílné a právě v tom se s Annou Malou lišíme. Ona má ostré lokty a jde si tvrdě za svým, což já neumím. V nějakém míře je dobré tohle „umění“ ovládat, ale postava Anny Malé to už přepískla. A tu hranici máme každý jinou, je to otázka svědomí. Jsem věřící člověk, takže mně se nastavuje docela snadno.

Zažila jste sama nějakou dramatickou chvíli, když jste se z Moravy přestěhovala do Prahy?

Musím říct, že ne. Uvědomuji si, že jsem docela dítě štěstěny. U mě proběhlo všechno až podezřele hladce. Jistě by se našlo pár věcí, které mi byly nepříjemné, ale nebyly tak závažné, abych je měla na seznamu svých traumat. Vždycky jsem měla štěstí na lidi jak v práci, tak v osobním životě. Začala jsem tady žít a našla si blízké přátele.

Která scéna pro vás byla obzvlášť náročná?

Nejtěžší byly emočně vypjaté scény, což jsou právě ty s Jirkou Vyorálkem (hraje ministra kultury, pozn.red.), kdy řešíme vztahové záležitosti. Taky s kolegyní Pavlou Gajdošíkovou, když máme mezi sebou konflikty. Oba jsou úžasní herci, hrálo se s nimi bezvadně, ale právě proto se do toho člověk ponořil až příliš, takže tohle moc fajn nebylo. A co bylo hodně nepříjemné, když jsme točili v pokoji, kde Anna bydlí a jeden nebo dva dny se u ní střídali různí muži. Z toho jsem se musela fyzicky oklepat. Všichni ti kolegové byli báječní, ale bylo toho na mě už nějak moc.

A všichni byli vašimi sexuálními partnery? Na ten díl se čtenáři budou moc těšit.

Ano, natáčení probíhá podle lokací. Takže v jednom pokoji, konkrétně v ložnici se v jeden dvou dnech natočí všechny postelové scény. Pak se přejde do obýváku a tam se odehrají veškeré obvývákové záležitosti.

Ale vy určitě nic neodhalíte, to jste si prosadila.

Většinou jsme vycházeli ze scénických poznámek a jak Jiří Chlumský, tak Martin Kopp mě do ničeho, co by mi bylo nepříjemné, nenutili. Vyplývalo to taky z naší dohody s producentkami, že se nebudeme přetahovat o to, co deka ještě bude zakrývat či odkrývat a na milostné scény tam bude kolegyně, která mě zastoupí od krku dolů. (smích)

A tu kolegyni dublérku jste schvalovala? Co kdyby měla celulitidu na zadku, to by vám mohlo vadit, ne?

Tu mám taky (smích), točila jsem deset měsíců po porodu, takže ten zadek by mi opravdu nevadil. Přišlo by mi nepatřičné, kdybych měla hodnotit něčí postavu. Takže jsem důvěřovala režisérům a castingovým režisérkám, kteří moji dublérku vybrali a myslím, že to dopadlo dobře.

Co na seriál říká váš manžel (Matěj Podzimek) scenárista?

On celý ten proces oceňoval od začátku do konce. Všechno jsme spolu pochopitelně konzultovali. Takže od scénáře až po konečný výsledek je spokojený a podporuje mě, za což jsem mu vděčná.

Zkoušeli jste si některé scény doma?

Ne herecky, ale abych do sebe nasypala ty texty, protože jich bylo opravdu hodně, několikrát jsem ho u večeře zneužila. Nahazoval mi protějšky. Vždycky jsem se snažila přijít na natáčení stoprocentně připravená, ale někdy jsem to ještě honila na poslední chvilku u jídla. Takže jsme švihali písmenka. (smích)

Setkali jste se už pracovně?

Ne, seznámili nás přátelé, takže náš vztah vyrostl na úplně jiných základech, než je v téhle branži běžné.

A píše vám teď něco na tělo?

Napsal mi na tělo mateřskou roli a v té jsem momentálně velmi spokojená.

Pocházíte z Uherského Hradiště, nechystáte se tam strávit část mateřské dovolené?

Pro děti je tam určitě přívětivější prostředí než v Praze a když budu mít malé miminko, tak nevidím důvod, proč bych se na chvilku nevrátila domů a nebyla v péči babičky. Myslím, že čerstvé mámy toho využívají často. Ne, že bych tímto vzkazovala mamce, že se jim tam nakvartýruji (smích), ale mám to tam ráda a když můžeme, rádi tam s manželem trávíme čas.

Máte strach před druhým porodem nebo obavy, jak teď zvládnete dvě děti?

Snažím se uklidnit, protože vím, že nic neovlivním. Je nesmysl něco si plánovat. Uvidíme, jak všechno půjde, jak to bude probíhat. Chceme spíš doma vytvořit nějakou pohodu.

Manžel je nápomocný? Nepatří náhodou k těm, kteří se věnují hlavně práci a dění doma ho moc nezajímá?

To rozhodně ne, zapojuje se. Díky bohu žijeme už v jedenadvacátém století, takže manžel je bezva rodič a táta.

Vaše sestra Lenka Daňková se taky pokoušela o hereckou kariéru, hrála i v Ulici, ale předčasně ji ukončila. Čemu se teď věnuje?

Momentálně je jednou z předních hereckých agentek u nás. Když se po studiích v zahraničí vrátila do Prahy, brala herectví jako možnost přivýdělku a na základě vlastních a pak i mých zkušeností, protože mě zpočátku zastupovala, se natolik etablovala, že je teď zavedená jako uznávaná herecká agentka.

A zastupuje i vás?

My spolu už nespolupracujeme, protože jsme se dohodly, že bude lepší, když se na rodinných setkáních budeme bavit o dětech a rodině, než abychom ve svém volném čase řešily práci. Takže takhle jsme si to nastavily a v dobrém se rozešly. Zastupuje asi pětatřicet herců, mimo jiných třeba Petra Buchtu a Kristýnu Ryšku. (představitelka Ireny Maškové ve Zlaté labuti, pozn.red.).

Takže má pod křídly bývalou manželku vašeho muže?

Ano, jsme běžně v kontaktu, teď jsme spolu natáčely seriál Mozaika. Máme mezi sebou dobré, přátelské vztahy.