Sex před čtyřicítkou nestál za nic. Až teď si to užívám, říká Eva Longoria

Eva Longoria popsala, že se sebeuspokojováním začala až jako zralá žena. Tedy mnoho let poté, co měla první sex. Než masturbaci propadla, sex s partnery podle jejích slov nestál za nic, protože „nevěděla, co přesně její tělo chce a umí“.

„Upřímně říkám, že jsem si nezačala pořádně užívat sex, dokud jsem nezačala masturbovat. Předtím jsem opravdu nebyla žádná sexuální dračice. Svůj první vibrátor jsem si koupila teprve před třemi lety. Škoda, že jsem tyto různé sexuální pomůcky a erotické hračky neobjevila dříve,“ přiznala osmačtyřicetiletá herečka v rozhovoru pro magazín Self.

Hvězda seriálu Zoufalé manželky si díky této situaci uvědomila, že mnoho jejích kamarádek na tom může být podobně a rozhodla se je zahrnout dárky v podobě erotických pomůcek. „Dám všem svým přítelkyním vibrátor. Nejlepší dárek, který jim mohu dát, je orgasmus,“ myslí si.

Se smíchem říká, že její sexuální osvěta má však i svá úskalí. „Všechny své milence jsem naučila, jak mít dobrý sex. A pokaždé, když to udělám, oni mě nakonec opustí a jdou potěšit jinou ženu,“ dodává.

Herečka je v současnosti potřetí vdaná, manželství s hercem Tylerem Christopherem i francouzským basketbalistou Tonym Parkerem skončila rozvodem. V roce 2016 si vzala mexického podnikatele Josého Antonia Bastóna. Dlouho otálela s mateřstvím. Stále nemohla potkat toho pravého, až s třetím manželem otěhotněla a ve 43 letech se pak dočkala svého prvního syna Santiaga.

Eva Longoria se proslavila hlavně díky své roli Gabrielle Solisové v televizním seriálu Zoufalé manželky. Objevila se i v dalších seriálech jako Beverly Hills 90210, Mladí a neklidní či Zátah, zahrála si též v několika filmech. Kromě hraní podniká, spoluvlastní síť restaurací, vydala i několik kuchařek. V různých anketách byla opakovaně vyhlášena nejatraktivnější ženou planety.