Zoufalé manželky bychom dnes už nemohli natočit, myslí si Eva Longoria

„Nevím, jestli bychom dnes mohli ten seriál natočit. Myslím, že by nás zrušili. Ne že by nás zrušila televizní stanice, ale že by nás zrušili kvůli dnešní kultuře, protože to v mnohých věcech překračovalo hranice. Řekli a udělali jsme spoustu věcí, které byly v té době šokující,“ řekla herečka pro Entertainment Tonight.

Postava Gabriely měla například poměr se svým sedmnáctiletým zahradníkem Johnem Rowlandem, kterého hrál Jesse Metcalfe. Někteří kritizovali nedostatek rozmanitosti a inkluzivity v seriálu. Povídalo se také, že scenárista Marc Cherry se dostal do ostrých sporů s některými členy štábu.

Eva Longoria tak na otázku možného pokračování odpovídá střízlivě. „Byla bych první, kdo by se přihlásil. Ale pravděpodobně bych byla jediná,“ řekla. Nebylo by to ale jen kvůli nekorektnosti seriálu. Ostatní herečky by se pravděpodobně odmítly vrátit i kvůli vzájemným sporům.

Eva Longoria v seriálu hrála po boku Teri Hatcherové v roli Susan Mayerové, Felicity Huffmanové alias Lynette Scavové a Marcii Crossové, která hrála Bree van de Kampovou. Hvězdy měly mezi sebou střety nejen před kamerami.

Největší problémy měly kolegyně s Teri Hatcherovu. Nicollette Sheridanová, která si v Zooufalých manželkách zahrála Edie Brittovou, ji jednou dokonce označila za „nejprotivnější ženu na světě“. Během focení pro Vanity Fair v roce 2005 Eva Longoria a Marcia Crossová také údajně vyhrožovaly, že z focení odejdou, pokud budou muset pózovat s Teri Hatcherovou uprostřed. Ta pak skončila na levé straně záběru.