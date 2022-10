Herečka Drew Barrymore přiznala, že je šest let bez sexu

„Po dvou dětech a odloučení od jejich otce jsem velmi opatrná a snažím se více zaměřovat svou lásku na své dvě dcery,“ rozepsala se herečka na svém blogu. „Od doby, co jsem svobodnou matkou, jsem nebyla schopná mít intimní vztah. Měla jsem tu čest a potěšení na sobě skutečně pracovat a učit se, co je to rodičovství, což je opět něco, v čem jsem v dospívání neměla úplně jasno.“

Její pohled na intimitu se prý v porovnání s dobou jejího dospívání diametrálně změnil. „Neměla jsem vzor ve svých rodičích a od útlého věku jsem bavila jako dospělá! Hledala jsem společnost! Vzrušení! Potěšení! Zábavu!“ popsala herečka.

Vzpomínala na doby, kdy v necelých 10 letech poprvé vyzkoušela drogy a následně kvůli nim ve svých 13 skončila v léčebně. Matku nejprve doprovázela na večírky, po návratu z léčebny se ale nechala zplnoletnit a kompletně se od ní odstřihla.

Drew Barrymore a Will Kopelman

Svým dcerám se prý teď snaží být lepším vzorem. „Nejsem člověk, který by potřeboval sex. Jsem člověk, který je hluboce odhodlaný podporovat to, jak mají mladé dívky, mé dcery a já jako žena fungovat v tomto světě! Vztah s mužem pro mě už dlouho není na prvním místě,“ napsala herečka.

„Takže pro pořádek: není to, že bych nenáviděla sex! Jen jsem konečně dospěla k prozření, že láska a sex prostě nejsou totéž. Celý život jsem hledala, jak být klidnou ženou, a ne bombastickou pařmenkou,“ dodala.