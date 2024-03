Drew Barrymore se už za své tři rozvody nestydí. Jsem osvobozená, říká

„Během rozvodů jsem se styděla, ale najednou se něco stalo a řekla jsem si: Takhle se už cítit nechci. Pak to zmizelo. Pomyslela jsem si, že když se rozhodnu rozvést, ušetřím si to nejcennější, co člověk má, a to je čas,“ prozradila.

„Když jste opravdu ve vztahu, který nefunguje, tak jak byste chtěli nebo si přáli, musíme to přijmout a využít to k tomu, abychom se posunuli dál. Rozvod pro mě teď není nic, za co bych se styděla. Jsem úplně osvobozená,“ uvedla.

Barrymore byla poprvé vdaná v letech 1994 až 1995 za Jeremyho Thomase, podruhé v letech 2001 až 2002 za Toma Greena a potřetí v letech 2012 až 2016 za Willa Kopelmana. S Kopelmanem má společné dcery jedenáctiletou Olivii a devítiletou Frankie.

Zatímco její třetí exmanžel se v roce 2021 znovu oženil, herečka moc štěstí ve vztazích nemá. V říjnu 2022 dokonce prohlásuila, že od rozpadu posledního manželství prý neměla sex. Dodala, že její pohled na intimitu se prý v porovnání s dobou jejího dospívání diametrálně změnil. Navíc se svým dcerám snaží být dobrým vzorem.

„Nejsem člověk, který by potřeboval sex. Jsem člověk, který je hluboce odhodlaný podporovat to, jak mají mladé dívky, mé dcery a já jako žena fungovat v tomto světě! Vztah s mužem pro mě už dlouho není na prvním místě,“ napsala. „Takže pro pořádek: není to, že bych nenáviděla sex! Jen jsem konečně dospěla k prozření, že láska a sex prostě nejsou totéž. Celý život jsem hledala, jak být klidnou ženou, a ne bombastickou pařmenkou.“