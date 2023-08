Influencerka Dominika Myslivcová porodila, potomek dostal velmi netradiční jméno

„DERIAN. Muž mého života. 22. 8. 2023,“ napsala Dominika Myslivcová ve středu dopoledne na sociální sítě k fotografii, na které je v pražské porodnici v Podolí se synem a kterou doplnila hashtagem „konečně spolu“.

Den předtím informovala influencerka, kterou sleduje jen na Instagramu přes 340 tisíc lidí, že odjíždí spolu se svým partnerem, podnikatelem Zdeňkem Chytilem do porodnice.

„Tak a je to tady, jdeme si pro tu naši malou lásku. Je možné, že si to stále ještě neuvědomuji? Dlouho jsem přemýšlela, jestli vám ještě před prozradím den D. Nejprve jsem si říkala, že asi ne, ale teď cítím, že chci, ať to víte a „prožijete“ ten den se mnou. Přece jen, už to s některými z vás táhnu řadu let a vím, že tady mám spoustu lidí, co byli a budou vždy se mnou,“ napsala.

„Čeká nás velký krok do neznáma a já vůbec nevím, co očekávat... Od porodu, od mateřství, vlastně od všeho. A trošku se začínám bát. Ale to je asi přirozené. Takže prosím všechny, zítra na nás moc moc myslete,“ dodala a přidala hashtag „poslední den s břichem“.

Zdeněk Chytil a Dominika Myslivcová na finále soutěže Česká Miss Essens (Praha, 2022)

Před několika dny se Myslivcová svěřila s tím, že během těhotenství přibrala dvacet kilogramů. „Kdyby by mi to někdo řekl úplně na začátku, tak asi chytnu paniku. Ale můžu říct, ani mi to tak nepřijde. Holt prostě budu dřepovat u televize o sto šest,“ plánuje maminka, která svým sledujícím oznámila i to, že bude rodit císařským řezem.

V létě 2019 v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že se na mateřství zatím moc necítí a užívá si potomky své sestry. „Jsou úžasní, miluji je a trochu je sestře závidím. Čekala jsem, že když porodí, projeví se u mě mateřské pudy. Že bych se však chtěla nějak vrhat do těhotenství, to zatím opravdu ne. Ještě mám čas,“ řekla tenkrát.

Podnikatel Zdeněk Chytil se s Dominikou Myslivcovou seznámil přes Instagram, kde jí napsal ohledně spolupráce. Influencerka později v jednom z rozhovorů přiznala, že si rozhodně nemyslela, že spolu skončí jako pár.

To, že spolu čekají dítě, oznámila blogerka letos v únoru fotkou v sexy prádle a s kojeneckou lahví.

