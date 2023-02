Myslivcová nazvala těhotenství Projekt baby a ukázala se v sexy prádle

„Projekt baby,“ napsala nastávající maminka na Instagramu k fotce a přidala hashtagy budu máma, pořád tomu nevěřím, bambi, a je to venku. V jednom z hashtagů zřejmě naznačila, že dítě dostane jméno Paloma nebo Pedro.

dominikamyslivcova Projekt BABY #Budumama #babyiscoming #poradtomuneverim #palomanebopedro #ajetovenku #bambi



Doposud se influencerka na mateřství moc necítila. V rozhovoru pro iDNES.cz z léta 2019 ještě tvrdila, že si užívá spíše syny své sestry. „Jsou úžasní, miluji je a trochu je sestře závidím. Čekala jsem, že když porodí, projeví se u mě mateřské pudy. Že bych se však chtěla nějak vrhat do těhotenství, to zatím opravdu ne. Ještě mám čas,“ řekla tenkrát.

Podnikatel Zdeněk Chytil se s blondýnou seznámil přes Instagram, kde jí napsal ohledně spolupráce. Influencerka loni přiznala, že si nemyslela, že skončí jako pár v soukromí. Nechtěla ovšem prozradit, jak dlouho jsou už spolu.

„Nevíme, odkdy to počítáme, jo, ale my jsme se stýkali kvůli práci a zjistili jsme, že si moc rozumíme, protože Zdeněk je opravdu neskutečně energický a mě to hrozně nabíjelo. Potom se začalo randit a začali jsme spolu žít a teď nějak spolu válčíme, no,“ řekla Dominika Myslivcová pro Extra.cz