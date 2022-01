Odmítla sex s Hitchcockem, stálo ji to kariéru, říká Johnsonová o babičce

„Babička byla vždycky opravdu upřímná a pevně si stála za svým. Hitchcock jí zničil kariéru, protože s ním nechtěla spát. Také ji psychicky terorizoval. Nikdy ale nebyl hnán k odpovědnosti za to, co udělal,“ řekla Dakota Johnsonová v živém podcastu Awards Chatter webu The Hollywood Reporter.

Herečka prozradila, že ji Tippi Hendrenová, její babička a matka herečky Melanie Griffithové (64), v herecké kariéře vždy naplno podporovala navzdory sexuálnímu obtěžování, kterému byla v Hollywoodu kdysi sama vystavena.

Hedrenová se slavným režisérem spolupracovala na legendárním filmu Ptáci z roku 1963 a na filmu Marnie z roku 1964. V roce 2016 se nyní jedenadevadesátiletá herečka ve svých pamětech svěřila, že byla během natáčení obou filmů Hitchcockem několikrát sexuálně napadena.

„Je naprosto nepřijatelné, aby lidé na vysokých pozicích používali svoji moc k ovládání lidí na nižších pozicích,“ odsuzuje Hitchcockovo chování Johnsonová.

VIDEO: Scéna z filmu Ptáci s Tippy Hedrenovou:

„Je těžké o tom mluvit, protože jde o moji babičku. Nechcete si zkrátka ani představovat, že někdo zneužívá a obtěžuje vaši babičku. Myslím, že jsme ji s mámou vždycky tolik obdivovaly právě pro její přístup, že tyhle sr**ky nebude a nemusí od nikoho snášet,“ pokračuje herečka.

„Babička by to ale určitě řekla s větší elegancí. Stále je to totiž ta okouzlující filmová hvězda,“ dodává se smíchem Johnsonová.

Se svými nepříjemnými zážitky s Hitchcockem, který zemřel v roce 1980, se Hendrenová svěřila ve svých pamětech. V knize známého režiséra obvinila z toho, že v době natáčení kultovního filmu Ptáci nechal svého řidiče záměrně opakovaně projíždět kolem jejího domu a chtěl, aby se ho dotýkala na intimních místech. Uvedla také, že se ji Hitchcock pokusil přinutit k polibku na zadním sedadle limuzíny, což ve své knize popsala jako opravdu otřesný zážitek.

Alfred Hitchcock a Tippi Hedrenová (Cannes, 9. května 1963)

Podle svých slov o napadeních nikomu neřekla, protože na začátku 60. let pojmy jako sexuální obtěžování a stalking neexistovaly. Vše podle ní znovu vygradovalo, když s Hitchcockem pracovala na filmu Marnie. „Bylo to sexuální, bylo to zvrácené,“ zavzpomínala na incident, kdy se objevil v její šatně a začal ji osahávat.

Poté, co ho opakovaně odmítla, přestal Hitchcock Hendrenovou do svých filmů obsazovat. Smlouva s ním jí také v dalších letech bránila přijímat role od ostatních filmařů.

I když se nikdy nepřestala věnovat herectví, velká hvězda filmového plátna se z ní již nestala. Objevila se například ve filmech Občanka Ruth (1996), I Woke Up Early the Day I Died (1998), Mám rád Huckabees (2004), a v roce 2013 v televizním pořadu Město žen.

Její vnučka Dakota Johnsonová prozradila v květnu 2020 v televizním pořadu The Graham Norton Show, že babička žije doma stále s mnoha lvy a tygry. „Má třináct nebo čtrnáct velkých koček. Dřív jich měla asi šedesát, dnes jich zbývá jen pár,“ překvapila herečka. Hedrenová se do kočkovitých šelem zamilovala na konci šedesátých let při natáčení v Africe. Od té doby se věnuje jejich záchraně a chovu.

VIDEO: Tippy Hedrenová a její život se lvem Nialem: