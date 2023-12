Bývalá Disney hvězdička vydělává erotikou miliony týdně, nově hraje striptérku

Herečka Bella Thorne obsadila čtvrtou příčku v žebříčku celebrit, které si letos přišly na platformě Only Fans s erotickým obsahem na největší výdělek. Bývalému idolu holčiček ze seriálů na Disney Channel, přistálo na účtu v tomto roce díky předplatitelům erotických fotek a videí přes 32 milionů dolarů (727 milionů korun).

Ve filmu Rumble Through the Dark hraje Bella Thorne roli tajemné striptérky Annette. Děj filmu se však točí okolo zápasíka Jacka Bouchera, kterého hraje herec Aaron Eckhart (55). Jack se vrací bojovat do klece, aby vydělal co nejvíce peněz a mohl splatit dluhy. I když má thriller od uživatelů známých filmových serverů průměrné hodnocení 50 %, fanoušci herečky si přišli na své a jsou spokojeni.

Bývalá Disney hvězdička trhla před třemi lety rekord na Only Fans, kde se jako jedna z prvních celebrit rozhodla nabízet online svá sexy videa a fotografie za peníze. Za prvních čtyřiadvacet hodin se jí tehdy podařilo díky předplatitelům, kterým nabízela exkluzivní obsah za částku 20 dolarů měsíčně, vydělat milion dolarů.

Bella Thorne jako striptérka ve filmu Rumble Through the Dark (2023)

Tvůrci na OnlyFans získávají 80 procent z částky, kterou zaplatí za obsah na jejich profilu předplatitelé. Ti mohou poslat kdykoliv navíc také finanční obnos v libovolné výši jakožto podporu svým oblíbeným hvězdám.

Herečka potěšila v minulosti mnoho svých příznivců také tím, že záměrně vypustila na sociální sítě své nahé fotky, aby vzala vítr z plachet hackerům.

V roce 2019 natočila Thorne sado-maso snímek pro známý web s pornem. Film Him And Her s BDSM tématikou získal na Pornhub Awards cenu Vision Award.

Bella Thorne je v showbyznysu téměř od narození. Už v šesti měsících byla díky svým rodičům hvězdou televizní reklamy. Později zářila jako teenage idol v Disney seriálech. Ve šestadvaceti letech je nyní úspěšnou spisovatelkou, autorkou, režisérkou, herečkou, modelkou, zpěvačkou a influencerkou, kterou jen na Instagramu sleduje přes 25 milionů lidí.