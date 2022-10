Nemocnice zanedbala péči a roční syn trpěl týden se zlomeninou, říká zpěvačka

„První zlomenina. Moc naštvaná jsem,“ začala Veronika Slatinská svůj příspěvek na Instagramu. V něm popisuje, jak jí rok a půl starý syn spadl z prolézačky z 1,5metrové výšky a ona ho poté okamžitě odvezla do nemocnice v Benešově.

„Paní doktorka ho prohlédla a usoudila, že až na pár odřenin je v pořádku a že rentgen nebude potřeba, že prý tam vše drží tak, jak má. Sebík měl úraz hlavičky, ucha, tváře a spadl na rameno,“ říká zpěvačka.

„Každé dvě hodiny jsem ho v noci budila, abych kontrolovala vědomí. Posledních pár dní se mi prostě nezdál. Neustále říkal mami au a ukazoval si na ramínko,“ popisuje s tím, že na rameni objevila po prohmatávání bouličku a rozhodla se syna okamžitě odvézt na vyšetření do pražské nemocnice Motol.

„Řekla jsem si, že bude lepší být za hysterickou mámu, než být v nevědomosti. Pan doktor byl naštvaný, proč v nemocnici, kde jsme byli předtím (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov), neudělali rentgen. Bylo mi vysvětleno, že u takto malých dětí při pádu z takové výšky se musí navíc dělat ještě rentgen páteře,“ říká Slatinská.

Lékaři v Motole zjistili, že její syn má zlomenou klíční kost. „Byla jsem strašně smutná, protože mi ho bylo líto, že ho to chudáčka muselo bolet a já žila v domnění, že to nic není, protože mi to tak řekli v jiné nemocnici. A taky jsem byla pěkně nas*aná, protože to zanedbali. Chtěla bych jen říci, že benešovskou nemocnici její pověst předchází a tímto se mi to potvrdilo. Tam už nikdy,“ dodala zpěvačka.

Redakce iDNES.cz v pondělí Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov opakovaně kontaktovala s žádostí o vyjádření, na dotazy zatím nikdo nereagoval. Případnou reakci zdravotnického zařízení do článku doplníme.

VIDEO: Svatba zpěvačky Veroniky Slatinské (Stýblové):